Jason Momoa po występie w Grze o tron nie mógł znaleźć pracy. Aktor opowiedział o swoich problemach

fot. Warner Bros.

Jason Momoa cieszy się obecnie dużą popularnością, wcielając się w role będące częścią dużych filmowych franczyz, jednak jeszcze całkiem niedawno sprawy miały się zupełnie inaczej. Aktor otworzył się w nowym wywiadzie, w którym ujawnił, że występ w Grze o tron nie okazał się przepustką do sukcesu, wbrew temu, co sądzą niektórzy.

Po Grze o tron głodowaliśmy. Nie mogłem znaleźć pracy. To bardzo trudne, gdy masz dzieci i jesteś całkowicie zadłużony - powiedział Momoa w wywiadzie dla InStyle.

Aktor zawsze zaznacza, że najważniejsza dla niego jest rodzina, a sam czuje się przede wszystkim ojcem i mężem. Życie po Grze o tron, która stała się wielkim hitem już po tym, jak Momoa w niej wystąpił, nie było jedynym okresem suszy zawodowej.

Po udziale w serialu Słoneczny Patrol, serialu telewizyjnym, który zakończył się w 2001 roku, ale przekonał Jasona do tego, by zająć się aktorstwem, przeprowadzka do Los Angeles w celu znalezienia dodatkowej okazała się niewypałem. - Nie mogłem znaleźć agenta przez trzy lub cztery lata - wyznał.

Momoa był wychowywany przez samotną matkę w Iowa; regularnie podróżował na Hawaje, by widywać się z ojcem, Hawajczykiem. - Jestem produktem dwóch przeciwstawnych światów - mówi. - W szkole często mnie bili, tylko dlatego, że byłem trochę inny. Ale teraz, po całej tej ciężkiej pracy - kto śmieje się ostatni?

Obecnie aktor cieszy się ogromną sympatią fanów i popularnością. Obecnie czekamy na dwa wielkie tytuły z jego udziałem - Aquaman 2 i Diuna.