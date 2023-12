Jason Statham - dlaczego gwiazda kina akcji nie chce grać w filmach superbohaterskich? Powołuje się na Stalllone'a

fot. materiały prasowe

Jason Statham to gwiazda kina akcji. Szybcy i wściekli 8, Transporter, Adrenalina i Niezniszczalni to tylko kilka wybranych tytułów z jego bogatego portfolio, a już wkrótce zagra w thrillerze The Beekeeper od Davida Ayera. Mimo to, aktor unika filmów superbohaterskich. Zdradził, dlaczego.

Dlaczego Jason Statham nie chce grać w filmach superbohaterskich?

Jason Statham wyjaśnił portalowi Variety ze śmiechem:

Stallone Arnold Eastwood Nie mam zbyt wielkiego apetytu na kostiumy z peleryną i rajstopami. Lubię oldschoolowe filmy z lat osiemdziesiątych. Inspirowali mnie tacy ludzie jakczy. A nawet przede nimi byli jeszcze Steve McQueen, Paul Newman i. I jakoś nie wyobrażam sobie któregokolwiek z nich, wkładającego pelerynę, maskę i chodzącego po linach.

The Beekeeper - fabuła

Jeśli zaciekawił was za to nowy projekt aktora, to przypominamy, że The Beekeeper to thriller, opowiadający o mężczyźnie, który szukając zemsty, postanawia rzucić wyzwanie organizacji przestępczej. Okazuje się, że w przeszłości był pracownikiem tajnej i potężnej grupy, znanej jako "Pszczelarze". Nie wszyscy są szczęśliwi, że najwyraźniej wrócił z emerytury.