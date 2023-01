Jeanne du Barry - Johnny Depp powraca do aktorstwa. Tak prezentuje się w nowej roli [ZDJĘCIA]

fot. materiały prasowe

Pojawiły się kolejne zdjęcia z filmu kostiumowego Jeanne du Barry, który został wyprodukowany i nakręcony we Francji. Johnny Depp wciela się we francuskiego króla w historii luźno opartej na faktach. Dla aktora jest to powrót do kina po długiej batalii sądowej z Amber Heard, którą wygrał.

Jeanne du Barry - zdjęcia

Jeanne Du Barry - Johnny Depp

Jeanne du Barry - o czym jest film?

Historia jest luźno oparta na życiu tytułowej kurtyzany. Film kostiumowy ma pokazać jej życie na dworze króla Ludwika XV. Czytamy w opisie, że była ona kobietą, która wykorzystując swoją inteligencję, wspinała się po szczeblach statusu społecznego.

W obsadzie są Johnny Depp, Maiwenn. Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory oraz India Hair. Reżyserką i współscenarzystką jest wspomniana już Maiwenn.

Jeanne du Barry - data premiery nie jest ustalona. Ma się odbyć w 2023 roku. Dystrybutorem w Polsce jest Gutek Film.