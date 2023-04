Jeanne du Barry z udziałem Johnny'ego Deppa otworzy festiwal w Cannes

materiały prasowe

Jeanne du Barry to film w reżyserii Maïwenn, która gra także główną rolę u boku Johnny'ego Deppa. Historia jest luźno oparta na życiu tytułowej kurtyzany. Film kostiumowy ma pokazać jej życie na dworze króla Ludwika XV. Czytamy w opisie, że była ona kobietą, która wykorzystując swoją inteligencję, wspinała się po szczeblach statusu społecznego.

Film został wybrany przez organizatorów festiwalu w Cannes na produkcję otwierającą tegoroczne wydarzenie, które rozpocznie się od 16 maja 2023 roku. W obsadzie są także Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory oraz India Hair.

Jeanne du Barry - zdjęcia

Jeanne Du Barry - Johnny Depp

Cannes - ogłoszenie w cieniu skandalu

Portal Deadline donosi, że twórczyni filmu, Maïwenn, została oskarżona przez dziennikarza o napaść, do której miało dojść w lutym podczas spotkania w paryskiej restauracji. Edwy Plenel, współzałożyciel Mediapart, złożył skargę w marcu. Jak cytuje Le Figaro, "kobieta, wcześniej siedząca samotnie przy innym stoliku ... wstała i w krótkim czasie chwyciła [Plenela] gwałtownie za włosy, odrzucając jego głowę do tyłu". Kobieta następnie "pospiesznie opuściła restaurację bez możliwości interwencji kogokolwiek, biorąc pod uwagę jak szybko wszystko się działo." Personel restauracji podobno zidentyfikował ją jako reżyserkę. Żadne słowa nie zostały wypowiedziane podczas rzekomego incydentu, ale według raportów, w oskarżeniu czytamy, że Plenel był "bardzo zdramatyzowany przez ten akt nienawiści", której doświadczył i przekazał, że był "całkowicie szkodliwy na poziomie moralnym i psychologicznym." Dziennikarz podobno mówi, że "osobiście nigdy nie miał żadnych problemów" z Maïwenn, ale doszukano się jego artykułów oskarżających Luca Bessona o gwałt. Besson to były mąż Maïwenn i ojciec jednego z jej dzieci.