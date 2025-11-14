Jedna bitwa po drugiej online. Gdzie obejrzeć film w Polsce w streamingu?

fot. materiały prasowe

Jedna bitwa po drugiej online! Gdzie obejrzeć w streamingu? Kilka sklepów VOD wprowadziło 14 listopada film Paula Thomasa Andersona do cyfrowej sprzedaży. Oznacza to, że Jedną bitwę po drugiej można oglądać w domu.

Przypomnijmy, że produkcja pomimo dobrych recenzji odniosła dużą klapę w kinach na całym świecie. Zebrano 197 mln dolarów przy budżecie 175 mln dolarów. Film przyniesie straty sięgające 100 mln dolarów.

Jedna bitwa po drugiej - recenzja

Jedna bitwa po drugiej - gdzie obejrzeć w domu?

Oto lista platform i cen:

Sklep Amazon Prime Video – wypożyczenie: 49,99 zł, kupno: 62,99 zł.

Rakuten – wypożyczenie: 49,99 zł, kupno: 69,99 zł.

Player – wypożyczenie: 49,99 zł.

Jedna bitwa po drugiej - fabuła, obsada

Historia pokaże nam losy specyficznego rewolucjonisty Boba Fergusona (DiCaprio), który w ogniu rozwijającego się konfliktu musi odnaleźć swoją córkę, w obławie przedzierając się przez kraj.

W obsadzie znajdują się: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle oraz Chase Infiniti.