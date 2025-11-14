Jedna bitwa po drugiej online. Gdzie obejrzeć film w Polsce w streamingu?
Jedna bitwa po drugiej to świetnie oceniany film Paula Thomasa Andersona, który przeszedł w kinach bez echa. Odbyła się polska premiera online, więc można film oglądać w domu w streamingu. Gdzie obejrzeć?
Jedna bitwa po drugiej online! Gdzie obejrzeć w streamingu? Kilka sklepów VOD wprowadziło 14 listopada film Paula Thomasa Andersona do cyfrowej sprzedaży. Oznacza to, że Jedną bitwę po drugiej można oglądać w domu.
Przypomnijmy, że produkcja pomimo dobrych recenzji odniosła dużą klapę w kinach na całym świecie. Zebrano 197 mln dolarów przy budżecie 175 mln dolarów. Film przyniesie straty sięgające 100 mln dolarów.
Jedna bitwa po drugiej - recenzja
Jedna bitwa po drugiej - gdzie obejrzeć w domu?
Oto lista platform i cen:
- Sklep Amazon Prime Video – wypożyczenie: 49,99 zł, kupno: 62,99 zł.
- Rakuten – wypożyczenie: 49,99 zł, kupno: 69,99 zł.
- Player – wypożyczenie: 49,99 zł.
Jedna bitwa po drugiej - fabuła, obsada
Historia pokaże nam losy specyficznego rewolucjonisty Boba Fergusona (DiCaprio), który w ogniu rozwijającego się konfliktu musi odnaleźć swoją córkę, w obławie przedzierając się przez kraj.
W obsadzie znajdują się: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Wood Harris, Shayna McHayle oraz Chase Infiniti.
