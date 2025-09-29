Jedna bitwa po drugiej wygrywa w amerykańskich kinach. Czy to sukces w box office?

fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.

Jedna bitwa po drugiej zadebiutowała w Ameryce Północnej z wynikiem 22,4 mln dolarów. Sumując, wpływy z całego świata film ma 48,5 mln dolarów. Teoretycznie w takim wypadku trzeba by powiedzieć, że to klapa, bo budżet wynosi 140 mln dolarów. Jednakże opinie widzów są tak fenomenalne, a krytycy nie kryją zachwytów, że wcale to otwarcie niczego nie musi oznaczać. Dzięki temu produkcja powinna osiągać bardzo niskie spadki frekwencji i przez to zarobić dobre pieniądze. Drugi weekend pokaże, czy jest na to potencjał.

Koci domek Gabi - box office

Drugie miejsce zajęła animacja Koci domek Gabi: Film, która osiągnęła w amerykańskich kinach dobre 13,7 mln dolarów przy budżecie 32 mln dolarów. Na świecie dopiero będzie mieć szeroką dystrybucję, ale z tych kilku krajów już zebrano 5,6 mln dolarów. Sumując, na koncie jest 19,3 mln dolarów. Według portalu Deadline wpływy z kin, choć są niezłe, nie są tak ważne dla producentów, bo kinowy film zwiększy zainteresowanie lalkami, które przyniosą jeszcze większe pieniądze, a do tej pory sprzedano ponad cztery miliony domów dla lalek związanych z tą franczyzą.

fot. materiały prasowe

Demon Slayer - box office

Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle dalej zaskakuje, bo osiąga wielkie wyniki, pokazując, że ten gatunek animacji cieszy się popularnością, a ta franczyza jest fenomenem. Po tym weekendzie film ma już na koncie w Ameryce Północnej kwotę 118,1 mln dolarów. Sumując z wpływami z całego świata, anime ma na koncie 605,4 mln dolarów i jest w top 10 najbardziej dochodowych filmów roku!

Strangers: Chapter 2 - box office

Strangers: Chapter 2 debiutuje w Ameryce Północnej zaledwie na piątej lokacie z wynikiem 5,9 mln dolarów. Jest to wynik o 50% mniejszy niż części pierwszej, która zebrała fatalne recenzje. Dwójka też nie podoba się widzom oraz krytykom. Jest to też najgorszy wynik w historii całej franczyzy.