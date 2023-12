Jednostka 19 - koniec serialu. Lucky Hank i dwa inne skasowane

Fot. Materiały prasowe

Amerykańska telewizja ABC podjęła decyzję, że nadchodzący 7, sezon serialu Jednostka 19 będzie zarazem ostatnim. Powody tej decyzji nie zostały ujawnione, ale na pewno nie jest to oglądalność, bo 6. sezon średnio przyciągał przed ekrany telewizorów w Ameryce Północnej dobre 8,3 mln widzów.

Te seriale skasowano

Szczęściarz Hank to pierwszy z własnie skasowanych seriali. Niestety dobra passa Boba Odenkirka zakończyła się, bo do tej pory grał w Breaking Bad i Zadzwoń do Saula, które były emitowany do końca, a jego najnowsza produkcja została wywalona do kosza po emisji pierwszej serii. Powodem bardzo słabe wyniki oglądalności.

Cruel Summer był hitem w czasie emisji pierwszego sezonu, ale tej oglądalności nie udało się powtórzyć w drugiej serii. Decyzja więc pozostała jednak: serial skasowano. Plusem tego jest to, że to antologia, więc oba sezony mają zamknięte historie.

Zakończono też Good Trouble czyli spin-off The Fosters. Emitowany 5. sezon więc będzie ostatnim. Fani jednak mogą czuć jakąś drobną satysfakcję, bo telewizja dała twórcom dodatkowe pieniądze na rozbudowanie finałowego odcinak i nakręcenie dodatkowych scen, by mógł on pełnić prawidłowo rolę finału serialu.