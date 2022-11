Jednym głosem - Carey Mulligan o filmie i współpracy z aktorkami, które doświadczyły nękania ze strony Weinsteina

fot. materiały prasowe

Jednym głosem przedstawia działania Megan Twohey i Jodi Kantor, reporterek New York Timesa, które ujawniły szokujące informacje o seksualnych nadużyciach producenta filmowego, Harveya Weinsteina. W filmie pojawia się kilka aktorek, które doświadczył w przeszłości molestowania ze strony najważniejszej niegdyś osoby w Hollywood. O współpracy z nimi wypowiedziała się nieco szerzej Carey Mulligan.

Carey Mulligan wciela się w Megan Twohey i przy okazji zbliżającej się premiery, udzieliła wywiadu The Hollywood Reporter, w którym powiedziała nieco więcej o swojej roli i udziale w produkcji. Przyznaje, że zaintrygowała ją Twohey, jako osoba gotowa zadzwonić do kogoś w środku dnia i zapytać ją o najgorszą rzecz, jaka jej się przytrafiła. Zdradziła, że ona sama nie jest stworzona do takich rzeczy, ale to było dla niej ciekawe w odgrywaniu roli odważnej reporterki. Dodała, że jest to zupełnie inna rola od tej, którą grała w filmie Obiecująca. Młoda. Kobieta. W przypadku tamtej produkcji była to raczej mroczna fikcyjna historia, natomiast Jednym głosem przedstawia prawdziwe wydarzenia.

Aktorka wymienia między innymi Ashley Judd, która gra samą siebie i dzieli się swoją historią. Zaangażowanie kobiet, które doświadczyły nękania było niezwykle ważny i zdaniem Mulligan praca z nimi i konsultowanie scenariusza, to był klucz do tego, co chciały z reżyserką, Marią Schrader opowiedzieć na ekranie. W filmie pojawia się też Sarah Ann Masse, która miała przykre doświadczenia z producentem.

Jednym głosem - premiera filmu 25 listopada 2022 roku w kinach.