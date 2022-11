Jednym głosem - recenzje filmu w sieci. Co krytycy sądzą o produkcji o sprawie Weinsteina?

fot. materiały prasowe

Jednym głosem to film oparty na nagrodzonym Pulitzerem reportażu o sprawie Harveya Weinsteina, który został zamieszczony w The New York Times. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma 164 recenzje, z czego 143 są pozytywne i 21 jest negatywnych. To daje wynik 87 procent dobrych opinii, ze średnią ocen 7,5/10.

Krytycy chwalą występy głównych bohaterek produkcji, granych przez Carey Mulligan i Zoe Kazan. Aktorki w bardzo dobry sposób łączą na ekranie dziennikarski, służbowy sznyt swoich postaci, które są wytrwałymi śledczymi, z ich życiem rodzinnym i rozterkami dnia codziennego.

Ponadto dziennikarze uznają produkcję za bardzo wartościową, z tego powodu, że przedstawia ona temat tego, jak powstał ruch #MeToo i ukazują go z perspektywy poszkodowanych kobiet.

Jednym głosem (2022) – Reporterki "New York Times", Megan Twohey i Jodi Kantor, opowiadają o jednej z najważniejszych historii w Hollywood. O historii, która pomogła zapoczątkować ruch #MeToo i oddała głos kobietom, które doświadczyły napaści seksualnych w branży filmowej.

Jednak przy tym wszystkim krytycy uznają film za piękną laurkę dla dziennikarskiej rzetelności, przedstawiając mozolną pracę głównych bohaterek, które ciężko pracują nad tematem, dzwoniąc po swoich źródłach i próbując znaleźć dojście do ofiar i nakłonić je do rozmowy.

W negatywnych recenzjach możemy przeczytać między innymi o bezbarwnym drugim planie. Jeden z dziennikarzy napisał nawet, że niektórych postaci, tak jak mężów głównych bohaterek, spokojnie mogłoby nie być w produkcji.

Reżyserką obrazu jest Maria Schrader (Unorthodox), a scenarzystką - Rebecca Lenkiewicz. Carey Mulligan i Zoe Kazan wcielają się odpowiednio w Twohey i Kantor. W obsadzie są również Tom Pelphrey, Patricia Clarkson, Andre Braugher i Samantha Morton. Za produkcję odpowiada firma Plan B Entertainment należąca do Brada Pitta.

Jednym głosem - premiera filmu w polskich kinach 25 listopada.