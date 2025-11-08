Przeczytaj w weekend
Twórca Breaking Bad znów to zrobił. Recenzje Jedynej są zgodne - arcydzieło

Jedyna to nowy serial Apple TV od twórcy Breaking Bad i Zadzwoń do Saula. Pierwsze recenzje krytyków są niezwykle pozytywne i zgodne - to będzie kolejne arcydzieło od Vince'a Gilligana.
Wiktor Stochmal
Tagi:  jedyna 
recenzje krytyków apple tv pluribus
Jedyna (Pluribus) - 1. sezon fot. Apple TV+
Pluribus, czyli Jedyna, to nowy serial od Vince'a Gilligana, twórcę legendarnego Breaking Bad i równie znakomitego, wielokrotnie nagrodzonego prequelu, czyli Zadzwoń do Saula. Serial został wyprodukowany dla Apple TV i swoją premierę ma 7 listopada 2025 roku. Czy mistrz seriali znów wspiął się na wyżyny swoich umiejętności? Krytycy już ocenili.

Teaser 2. sezonu Nocnego recepcjonisty. Tom Hiddleston wraca do akcji po 9 latach!

W chwili pisania tego tekstu w serwisie Rotten Tomatoes widnieje 27 recenzji Jedynej. Wszystkie są pozytywne. Daje to wynik 100% pozytywnych ocen, co jest rzadko spotykane. 

Jedyna - recenzje krytyków

Krytycy są zgodni - to może być kolejny majstersztyk od Vince'a Gilligana, który będzie na ustach absolutnie wszystkich. To przede wszystkim ambitna i inteligentna produkcja, która podejmuje się znacznie bardziej filozoficznych kwestii niż poprzednie produkcje w dorobku tego twórcy. Przy jego seansie można poczuć się "dziwnie" i "specyficznie", ale należy te uczucia przyjąć do siebie i spróbować je rozumieć. Zdecydowanie nie jest to luźna rozrywka, którą można skonsumować wraz z obiadem. Serial Apple TV ma sobie elementy science fiction - subtelne i mądrze wykorzystane. Całość porównywana jest nawet do Rozdzielenia.

Nie oznacza to braku chwil lekkości. Tych jest całkiem sporo, co jest charakterystyczne dla tego reżysera. Dużo w tym pomaga sama reżyseria i praca kamery. Pojawiają się momenty, przy których można się zaśmiać na głos. Serial pięknie się też prezentuje. Vince Gilligan znów obrał sobie za miejsce zdjęć Nowy Meksyk, który zna jak własną kieszeń i widać to w przepięknych ujęciach.

Jedyna (Pluribus) - 1. sezon

Jedyna (Pluribus) - 1. sezon
fot. Apple TV+
Scenariusz jest inteligentny, pieczołowicie napisany, a każdy odcinek to nowa zagadka do rozwiązania. Nawet jeśli po seansie danego epizodu wydawało się Wam, że już wszystko rozgryźliście, to jest to błędne myślenie. Twórca stopniowo podsuwa kolejne elementy układanki, a tajemnica jest w centrum opowieści, w pełni zajmując uwagę widza.

Rhea Seehorn bierze na swoje barki odpowiedzialność za serial bez większego trudu. Po raz kolejny udowadnia swój znakomity kunszt aktorski. To fantastyczny występ, który poprawia jakość już i tak doskonałej produkcji.

Jedyna - co wiemy?

Niewiele wiadomo o nowym serialu Apple TV. Platforma opisuje go jako mieszankę gatunków, ale nie zdradza, jakich konkretnie. Po zwiastunie można się domyślać, że jest w tym coś ze science fiction, ale co dokładnie – pozostaje tajemnicą. Tak właśnie buduje się promocję najbardziej enigmatycznego serialu 2025 roku. Każdy, kto oglądał Breaking Bad, wie, że po takim twórcy jak Vince Gilligan można oczekiwać wszystkiego.

W obsadzie znaleźli się: Rhea Seehorn, Carlos-Manuel Vesga, Miriam Shor, Samba Schutte oraz Polka - Karolina Wydra (jedna z głównych ról, jest na zdjęciach).

Jedyna - premiera na platformie Apple TV odbędzie się 7 listopada 2025 roku.

Źródło: rottentomatoes.com

Wiktor Stochmal
