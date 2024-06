Jeffrey Dean Morgan o swojej postaci w The Boys. Został ocenzurowany

fot. materiały prasowe

Już za kilka dni będzie mieć premierę 4. sezon The Boys, a fani wciąż nie wiedzą w kogo wciela się Jeffrey Dean Morgan. W ramach promocji aktor został poproszony o przedstawienie swojej postaci, która debiutuje w nowej serii. Jednak powiedział tak dużo, że jego wypowiedź została... ocenzurowana.

The Boys - kogo gra Jeffrey Dean Morgan?

W materiale wideo od IGN Live Jeffrey Dean Morgan opowiada o swoim bohaterze, ale zdradza tak wiele (oraz tak dużo przeklina), że jego wypowiedź trzeba było ocenzurować. Oczywiście wszystko to pokazano w humorystyczny sposób. Jednak ze szczątków informacji możemy się dowiedzieć, że Butcher (Karl Urban) i postać aktora znają się od dawna. To koledzy, którzy w przeszłości robili coś, czego nam nie zdradzono. Bohater Morgana pojawia się w historii w związku z tym, że Billy'emu zostało kilka miesięcy życia. Chce go zabrać prawdopodobnie na jakąś diaboliczną misję. Na koniec odtwórca roli Negana z The Walking Dead zaprosił na premierę nowego "szalonego" sezonu The Boys, na który "nie jesteście gotowi". Zobaczcie poniżej.

The Boys - zdjęcia, plakaty i grafiki z 4. sezonu

The Boys - 4. sezon

The Boys - opis 4. sezonu

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat. [opis Prime Video]

The Boys - premiera trzech odcinków 4. sezonu 13 czerwca na Prime Video.