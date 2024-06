Showrunner The Boys zna już zakończenie serialu. Ile sezonów może powstać?

fot. Prime Video

Reklama

Niedługo 4. sezon The Boys wleci na platformę Prime Video. Zanim to jednak nastąpi, showrunner Eric Kripke ujawnił swoje przyszłościowe plany na serię. Przyznał, że ma już pomysł na zakończenie serialu, ale nie wie, czy faktycznie skończy się on na piątym sezonie. W wywiadzie dla magazynu SFX przypomniał o swoich wcześniejszych doświadczeniach z Nie z tego świata, który ostatecznie trwał aż piętnaście sezonów.

- Jestem - i tu nie przesadzam - dosłownie najgorszą osobą w historii, jeśli chodzi o przewidywanie, jak długo powinien trwać serial. Nikt w całej historii branży rozrywkowej nie mylił się bardziej niż ja, udzielając wywiadu za wywiadem na temat tego, jak moim zdaniem Supernatural powinien zakończyć się po pięciu latach.

Kripke przyznał, że więcej tego błędu nie popełni. Nie ma pojęcia, jak długo powinien trwać "jakikolwiek serial", szczególnie The Boys, który już został wznowiony i doczeka się piątego sezonu. O samym zakończeniu serii nic nie zdradził poza faktem, że już je rozplanował w swojej głowie.

The Boys - 4. sezon

The Boys: sezon 4 - fabuła, premiera

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat.

Pierwsze trzy odcinki wejdą 13 czerwca na platformę Prime Video.