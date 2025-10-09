Jensen Ackles w szoku po jednej ze scen w The Boys. Zabawka w kształcie ośmiornicy sprawi dużo przyjemności

fot. Prime Video

W lipcu zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu The Boys. W nim wystąpiła trójka aktorów znanych z serialu Nie z tego świata - Jensen Ackles, Jared Padalecki i Misha Collins. Podczas panelu dyskusyjnego opowiadali o ponownym spotkaniu na planie, a odtwórca Soldier Boya podzielił się anegdotą o scenie, która wprawiła go w osłupienie.

Czytaj więcej: Pierwsze zdjęcia supków z Vought Rising. Soldier Boy w nowym kostiumie!

Jensen Ackles o szokującej scenie na planie 5. sezonu

Podczas panelu "The Road So Far, The Road Ahead" na Creation Entertainment w Filadelfii Jensen Ackles opowiedział o zabawnej sytuacji na planie 5. sezonu The Boys, podczas której został zaskoczony tym, co zobaczył.

Wszedłem [na plan] tej sceny. Jako Soldier Boy. Skręciłem za rogiem i powiedziałem: "O mój Boże". Tak nie brzmiała moja kwestia.

To wywołało śmiech publiczności. Następnie kontynuował:

Miałem tam zostać. Ale nie widziałem, co się dzieje. Wymazaliśmy to z pamięci. Przeprowadziliśmy próbę. Sytuacja się zmieniła, kiedy kamera ruszyła, a ja tego nie widziałem. Wszedłem i powiedziałem: "Dobry Boże!", więc po prostu wyszedłem. A oni: "Eee, cięcie?". A ja na to: "Przepraszam. Nie byłem na to przygotowany [śmiech]. I nie sądzę, żeby ktokolwiek inny też był".

Poniżej możecie obejrzeć, jak aktor opowiada o swojej reakcji.

Szalona figurka Ambrozjusza z The Boys

Do sprzedaży wprowadzono seks zabawkę z The Boys. Fani mogą kupić za jedyne 99,99 dolarów ośmiornicę Ambrozjusza, której głos w serialu podkładała Tilda Swinton. Jak pamiętamy, postać była kochanką Deepa. W opisie możemy przeczytać:

Doświadcz rozkoszy z zabawką dla dorosłych The Boys Ambrosius, inspirowaną ośmiornicą Deepa. Wykonana w 100% z bezpiecznego dla ciała silikonu, ta hipoalergiczna zabawka oferuje gładkie w dotyku wykończenie bez użycia silników ani baterii. Macka E-Z Grip wygodnie leży w dłoni, jej żebrowany i wypustkowy tunel wzmacnia stymulację, a zamknięta konstrukcja potęguje doznania. Zadbaj o Ambrozjusza z The Boys, a ona odwzajemni to uczucie.

Zabawka dla dorosłych jest wodoodporna. Jej wymiary to 17,5 x 7,3 cm. Zobaczcie poniżej wideo, w którym odtwórca Deepa, Chace Crawford, rozpakowuje "figurkę".

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez THE BOYS (@theboystv)

Czy powstanie 3. sezon Pokolenia V?

W szóstym odcinku Gen V ujawniono, że poparzony człowiek w komorze to Godolkin, którego Cipher utrzymuje przy życiu. To ważna informacja dla całego uniwersum The Boys, więc znowu pojawiło się pytanie o to, czy widzowie muszą oglądać Pokolenie V, aby zrozumieć, co będzie działo się w finałowym sezonie flagowego serialu. W najnowszym wywiadzie showrunnerka Michele Fazekas powiedziała:

Z mojego punktu widzenia, podobnie jak z punktu widzenia Erica Kripkego, jeśli obejrzycie oba seriale, zrozumiecie historię na innym poziomie niż osoby, które oglądają tylko jeden lub drugi serial. Ale dbamy o to, abyście nadal mogli się nimi cieszyć i rozumieć historię, nawet jeśli nie widzieliście żadnego z nich. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie widziałam The Boys, to po sposobie, w jaki mówią o Homelanderze, rozumiem, kim jest Homelander, niezależnie od tego, czy go widziałam.

Ponadto showrunnerka została zapytana czy powstanie 3. sezon Pokolenia V.

Myślę, że istnieje wiele sposobów na zrobienie trzeciego sezonu. Naszym zadaniem było wejście w [5. sezon] The Boys, co tak naprawdę nie oznacza, że ​​nie będzie kolejnego sezonu Gen V. To właśnie jest wspaniałe w serialach o studentach – wszyscy zawsze idą na studia! Ale naszym zadaniem było wprowadzenie nas w nowy sezon The Boys.

Gen V - premiera 7. odcinka 15 października na Prime Video.

