Jensen Ackles w szoku po jednej ze scen w The Boys. Zabawka w kształcie ośmiornicy sprawi dużo przyjemności

Jensen Ackles podzielił się zabawną historią z planu finałowego sezonu The Boys. Ponadto do sprzedaży trafiła zabawka dla dorosłych w kształcie ośmiornicy Ambrozjusza. Z kolei showrunnerka Gen V zdradza, czy powstanie 3. sezon.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  figurka 
ośmiornica Pokolnie V The Boys gen v zabawka
Pokolenie V - Soldier Boy fot. Prime Video
W lipcu zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu The Boys. W nim wystąpiła trójka aktorów znanych z serialu Nie z tego świata - Jensen Ackles, Jared Padalecki i Misha Collins. Podczas panelu dyskusyjnego opowiadali o ponownym spotkaniu na planie, a odtwórca Soldier Boya podzielił się anegdotą o scenie, która wprawiła go w osłupienie.

Czytaj więcej: Pierwsze zdjęcia supków z Vought Rising. Soldier Boy w nowym kostiumie!

Jensen Ackles o szokującej scenie na planie 5. sezonu

Podczas panelu "The Road So Far, The Road Ahead" na Creation Entertainment w Filadelfii Jensen Ackles opowiedział o zabawnej sytuacji na planie 5. sezonu The Boys, podczas której został zaskoczony tym, co zobaczył.

Wszedłem [na plan] tej sceny. Jako Soldier Boy. Skręciłem za rogiem i powiedziałem: "O mój Boże". Tak nie brzmiała moja kwestia.

To wywołało śmiech publiczności. Następnie kontynuował:

Miałem tam zostać. Ale nie widziałem, co się dzieje. Wymazaliśmy to z pamięci. Przeprowadziliśmy próbę. Sytuacja się zmieniła, kiedy kamera ruszyła, a ja tego nie widziałem. Wszedłem i powiedziałem: "Dobry Boże!", więc po prostu wyszedłem. A oni: "Eee, cięcie?". A ja na to: "Przepraszam. Nie byłem na to przygotowany [śmiech]. I nie sądzę, żeby ktokolwiek inny też był".

Poniżej możecie obejrzeć, jak aktor opowiada o swojej reakcji.

Szalona figurka Ambrozjusza z The Boys

Do sprzedaży wprowadzono seks zabawkę z The Boys. Fani mogą kupić za jedyne 99,99 dolarów ośmiornicę Ambrozjusza, której głos w serialu podkładała Tilda Swinton. Jak pamiętamy, postać była kochanką Deepa. W opisie możemy przeczytać:

Doświadcz rozkoszy z zabawką dla dorosłych The Boys Ambrosius, inspirowaną ośmiornicą Deepa. Wykonana w 100% z bezpiecznego dla ciała silikonu, ta hipoalergiczna zabawka oferuje gładkie w dotyku wykończenie bez użycia silników ani baterii. Macka E-Z Grip wygodnie leży w dłoni, jej żebrowany i wypustkowy tunel wzmacnia stymulację, a zamknięta konstrukcja potęguje doznania. Zadbaj o Ambrozjusza z The Boys, a ona odwzajemni to uczucie.

Zabawka dla dorosłych jest wodoodporna. Jej wymiary to 17,5 x 7,3 cm. Zobaczcie poniżej wideo, w którym odtwórca Deepa, Chace Crawford, rozpakowuje "figurkę". 

Czy powstanie 3. sezon Pokolenia V?

W szóstym odcinku Gen V ujawniono, że poparzony człowiek w komorze to Godolkin, którego Cipher utrzymuje przy życiu. To ważna informacja dla całego uniwersum The Boys, więc znowu pojawiło się pytanie o to, czy widzowie muszą oglądać Pokolenie V, aby zrozumieć, co będzie działo się w finałowym sezonie flagowego serialu. W najnowszym wywiadzie showrunnerka Michele Fazekas powiedziała:

Z mojego punktu widzenia, podobnie jak z punktu widzenia Erica Kripkego, jeśli obejrzycie oba seriale, zrozumiecie historię na innym poziomie niż osoby, które oglądają tylko jeden lub drugi serial. Ale dbamy o to, abyście nadal mogli się nimi cieszyć i rozumieć historię, nawet jeśli nie widzieliście żadnego z nich. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie widziałam The Boys, to po sposobie, w jaki mówią o Homelanderze, rozumiem, kim jest Homelander, niezależnie od tego, czy go widziałam.

Ponadto showrunnerka została zapytana czy powstanie 3. sezon Pokolenia V.

Myślę, że istnieje wiele sposobów na zrobienie trzeciego sezonu. Naszym zadaniem było wejście w [5. sezon] The Boys, co tak naprawdę nie oznacza, że ​​nie będzie kolejnego sezonu Gen V. To właśnie jest wspaniałe w serialach o studentach – wszyscy zawsze idą na studia! Ale naszym zadaniem było wprowadzenie nas w nowy sezon The Boys.

Gen V - premiera 7. odcinka 15 października na Prime Video.

Najpotężniejsze postacie w uniwersum The Boys - ranking

76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.

arrow-left
76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.
fot. Prime Video
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com // fictionhorizon.com // Variety

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  figurka 
ośmiornica Pokolnie V The Boys gen v zabawka
Powiązane seriale

7,6

2023
Pokolenie V
Oglądaj TERAZ Pokolenie V Przygodowy

8,6

2019
The Boys
Oglądaj TERAZ The Boys Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 No Other Choice
-

To nowy, szalony film twórcy Oldboya. Zobaczcie zwiastun

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares - czy jest scena po napisach? Mamy odpowiedź!

3 Albus Dumbledore
-

Harry Potter - nowa scena z Dumbledorem. Jest inny czarodziej, którego nie było w filmach

4 3. Wicked – kurs: 20.00
-

To może być największy kinowy hit tego roku. Zobaczcie nowy zwiastun

5 Wizards Beyond Waverly Place
-
Spoilery

Największy cliffhanger w historii Czarodziejów z Waverly Place. Naprawdę uśmiercono tę postać?

6 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Geralt z Rivii w kurtce motocyklisty. Twórczyni Wiedźmina o nowym stroju w średniowiecznym świecie

Co o tym sądzisz?
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
naEKRANIE Poleca

Kalendarz premier seriali

s14e02

Chicago Fire

s26e05

Przyjaciółki

s11e02

Chicago Med

s13e02

Chicago PD

s49e03

Ryzykanci

s2025e195

Moda na sukces

s29e08

Ghost Adventures

s06e03

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

ur. 1964, kończy 61 lat

Brandon Routh
Brandon Routh

ur. 1979, kończy 46 lat

Filip Bobek
Filip Bobek

ur. 1980, kończy 45 lat

Spencer Grammer
Spencer Grammer

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Bakula
Scott Bakula

ur. 1954, kończy 71 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

