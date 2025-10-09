Jensen Ackles w szoku po jednej ze scen w The Boys. Zabawka w kształcie ośmiornicy sprawi dużo przyjemności
Jensen Ackles podzielił się zabawną historią z planu finałowego sezonu The Boys. Ponadto do sprzedaży trafiła zabawka dla dorosłych w kształcie ośmiornicy Ambrozjusza. Z kolei showrunnerka Gen V zdradza, czy powstanie 3. sezon.
W lipcu zakończyły się zdjęcia do finałowego sezonu The Boys. W nim wystąpiła trójka aktorów znanych z serialu Nie z tego świata - Jensen Ackles, Jared Padalecki i Misha Collins. Podczas panelu dyskusyjnego opowiadali o ponownym spotkaniu na planie, a odtwórca Soldier Boya podzielił się anegdotą o scenie, która wprawiła go w osłupienie.
Czytaj więcej: Pierwsze zdjęcia supków z Vought Rising. Soldier Boy w nowym kostiumie!
Jensen Ackles o szokującej scenie na planie 5. sezonu
Podczas panelu "The Road So Far, The Road Ahead" na Creation Entertainment w Filadelfii Jensen Ackles opowiedział o zabawnej sytuacji na planie 5. sezonu The Boys, podczas której został zaskoczony tym, co zobaczył.
To wywołało śmiech publiczności. Następnie kontynuował:
Poniżej możecie obejrzeć, jak aktor opowiada o swojej reakcji.
Szalona figurka Ambrozjusza z The Boys
Do sprzedaży wprowadzono seks zabawkę z The Boys. Fani mogą kupić za jedyne 99,99 dolarów ośmiornicę Ambrozjusza, której głos w serialu podkładała Tilda Swinton. Jak pamiętamy, postać była kochanką Deepa. W opisie możemy przeczytać:
Zabawka dla dorosłych jest wodoodporna. Jej wymiary to 17,5 x 7,3 cm. Zobaczcie poniżej wideo, w którym odtwórca Deepa, Chace Crawford, rozpakowuje "figurkę".
Czy powstanie 3. sezon Pokolenia V?
W szóstym odcinku Gen V ujawniono, że poparzony człowiek w komorze to Godolkin, którego Cipher utrzymuje przy życiu. To ważna informacja dla całego uniwersum The Boys, więc znowu pojawiło się pytanie o to, czy widzowie muszą oglądać Pokolenie V, aby zrozumieć, co będzie działo się w finałowym sezonie flagowego serialu. W najnowszym wywiadzie showrunnerka Michele Fazekas powiedziała:
Ponadto showrunnerka została zapytana czy powstanie 3. sezon Pokolenia V.
Gen V - premiera 7. odcinka 15 października na Prime Video.
Najpotężniejsze postacie w uniwersum The Boys - ranking
76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.
Źródło: comicbookmovie.com // fictionhorizon.com // Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat