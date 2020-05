Jerry Seinfeld przestanie pić kawę z gwiazdami? Komik o przyszłości swojego programu

Komik Jerry Seinfeld przy okazji promowania swojego najnowszego programu pt. Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill, który zadebiutował 5 maja na platformie Netflix, skomentował też przyszłość programu Comedians in Cars Getting Coffee.

Seinfeld Jest nie tylko twórcą, ale także prowadzącym program, do którego zaprasza osoby do wspólnej podróży samochodem, która kończy się w ustalonej restauracji czy kawiarni. W trakcie spotkania podejmowane są różne tematy. Przez 9. sezonów program emitowany był na platformie Crackle, potem zaś komik zdecydował się na podpisanie umowy z Netflixem, gdzie otrzymaliśmy kolejne trzy sezony. Wygląda jednak na to, że przyszłość programu stoi pod znakiem zapytania.

Nie planowaliśmy niczego związanego z tym programem. Czuję się, jakbym dobiegł do końca tej trasy... Wiem, że formuła wygląda na swobodną i przyjemną, ale w rzeczywistości wymaga dużo pracy, montaż jest intensywny i nie wiem... czuję, że wyczerpałem się w tym temacie.

Seinfeld dodał, że nie oznacza to zakończenia programu w stu procentach, wciąż nad tym poważnie myśli. Jeśli jednak tak się stanie, zapewnił, że nie przestanie wciąż występować na żywo. W 11. sezonie serialu Comedians in Cars Getting Coffee wystąpili Ricky Gervais, Seth Rogen, Eddie Murphy, Jamie Foxx i inni.