Jerzy Janeczek nie żyje. Aktor Samych swoich miał 77 lat

fot. materiały prasowe

Związek Artystów Scen Polskich przekazał smutną informację. 11 lipca w wieku 77 lat zmarł Jerzy Janeczek. Aktor najbardziej znany był szerokiej publiczności z udziału w kultowych polskich komediach, takich jak Sami swoi, Nie ma mocnych czy Kochaj albo rzuć.

Jerzy Janeczek ukończył szkołę filmową w Łodzi, a karierę rozpoczynał na deskach teatrów. Zadebiutował w Teatrze Współczesnym im. Wiercińskiego, grał również w teatrach w Koszalinie, Kaliszu, Wrocławiu oraz warszawskich - Popularnym, Na Woli i Dramatycznym.

Wystąpił m.in. w takich produkcjach jak Stawka większa niż życie, Uciec jak najbliżej, Sanatorium pod Klepsydrą, Dyrektorzy, 07 zgłoś się, Trzecia granica oraz Prom do Szwecji. Pod koniec lat 80. Jerzy Janeczek wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Do kraju wrócił w 2007 roku. Zagrał w kilku sztukach Polskiego Radia m.in. Dziewannie Jacka Dobrowolskiego czy Królu Dawidzie Kajzara. Ostatnio aktora mogliśmy zobaczyć m.in. w Kobietach mafii.

Za rolę Witi Pawlaka w filmie Sami swoi aktor został wyróżniony nagrodą honorową, Kryształowym Grantem, na VI Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu.