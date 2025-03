fot. Prime Video

Wciąż trwają zdjęcia do 5. sezonu The Boys. Niedawno informowaliśmy, że do obsady dołączyli Jared Padalecki i Misha Collins, czyli aktorzy znani z Nie z tego świata, którego twórcą był Eric Kripke, showrunner superbohaterskiego serialu od Prime Video. Z tej produkcji, która liczy 15 sezonów, w The Boys wystąpili także Jensen Ackles, Jeffrey Dean Morgan, Jim Beaver i Rob Benedict.

Na razie nie wiadomo w kogo wcielą się ci aktorzy, ale na pewno do swojej roli powrócił Antony Starr, który gra Homelandera. W ostatnim czasie aktor podzielił się zdjęciami na Instagramie. Na pierwszym jest w swoim charakterystycznym kostiumie supka, w którym nie dokonano żadnych zmian. Podpisał je, że pozdrawia z planu 5. sezonu. Na kolejnym widzimy przymiarki do przebrania Homelandera, przed spotkaniem z Sister Sage w 4. sezonie. Na trzeciej fotografii możemy zobaczyć szkic koncepcyjny do kostiumu "Homeboya" (Ryana) z 4. serii. Starr przyznał, że śmiał się bardziej niż kiedykolwiek w tym serialu. Dodał, że chciałby chodzić w takich butach. A na ostatnim zdjęciu znajdują się Starr i Cameron Crovetti (Ryan). Aktor skomentował je, że chłopak musi być cierpliwy. Trudno określić w tym wypadku do czego nawiązuje Starr. Zobaczcie poniżej.

Finałowy sezon The Boys zadebiutuje w 2026 roku na Prime Video. Wcześniej prawdopodobnie będzie mieć premierę 2. sezon spin-offu Pokolenie V. Z kolei w sierpniu mają rozpocząć się prace na planie Vought Rising, w którym w głównych rolach występują Aya Cash, która powróci do roli Stormfront oraz Jensen Ackles jako Soldier Boy.

