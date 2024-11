Relacja Scarlet Witch i Dooma inna, niż myśleliśmy? Adam Driver i Miles Teller w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Serwis The Cosmic Circus jak co tydzień podzielił się kilkoma spekulacjami na temat przyszłych projektów Marvel Studios. Najważniejsza z nich dotyczy relacji Scarlet Witch i Doktora Dooma; przypomnijmy, że według wcześniejszych pogłosek obie te postacie - podobnie jak w komiksach - miała połączyć romantyczna relacja i prawdopodobnie przygotowania do ślubu. Nowe doniesienia przedstawiają jednak ten wątek inaczej. Rzeczony portal raportuje:

Chcę wyraźnie podkreślić, że relacja Scarlet Witch i Dooma nie będzie oparta na jakimś dziwnym małżeństwie, jak miało to miejsce w komiksach. Celem Wandy stanie się próba naprawienia błędów, które popełniła w trakcie korzystania z Darkholdu. Jej wątek zostanie więc oparty na próbie odkupienia win.

Oto inne rewelacje dotyczące kolejnych filmów MCU:

centralną parą dla multiwersum staną się również Doktor Strange i Clea, którzy w scenie po napisach W multiwersum obłędu wyruszyli wspólnie do Mrocznego Wymiaru; gdy rozpocznie się Doomsday, Strange miałby być nieobecny "przez całe 2 lata", zostawiając wcześniej Sanctum Sanctorum bez ochrony i nie mówiąc Wongowi, dokąd się wybiera;

siedziba TVA pojawi się w filmach o Avengers;

nie ma planów, by w obu rzeczonych produkcjach wystąpił Namor;

z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że w filmach Doomsday i Secret Wars zobaczymy aktorskie wersje postaci ukazanych w 2. i 3. sezonie A gdyby... ? - wśród nich Uatu, Kapitan Carter i Kahhori;

w MCU doczekamy się Rady Reedów, złożonej z różnych wersji Reeda Richardsa z alternatywnych rzeczywistości; inkarnacje postaci mieliby odegrać Ioan Gruffudd Miles Teller John Krasinski Alex Hyde-White Adam Driver

prace nad serialem Armor Wars podobno wciąż trwają - ta wiadomość jest o tyle zastanawiająca, że według ostatnich doniesień projekt ten ma być filmem;

Kapitan Brytania ma pojawić się dopiero w kolejnej po Sadze Multiwersum fazie MCU.

