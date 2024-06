Kiedy powróci Jessica Jones? Jest prawdopodobna opcja

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Materiały Prasowe

Reklama

To, że znów zobaczymy Jessicę Jones w akcji, jest bardziej niż prawdopodobne. Jednak kiedy to nastąpi? Już wcześniej fani Marvela spodziewali się, że nastąpi to w nowym serialu Daredevila. Typowano również Echo oraz Mecenas She-Hulk, ale teraz wiadomo, że Krysten Ritter najwidoczniej nigdy nie miała tam wystąpić.

Jak informuje obeznany scooper w tematach superbohaterskich, @MyTimeToShineH, Ritter już negocjowała swój powrót do roli z Marvel Studios. Na ten moment jest prawdopodobieństwo, że pojawi się w 2. sezonie Daredevil: Born Again. Innymi słowy, Jessica Jones nie pojawi się w nadchodzących dziewięciu odcinkach, których premiera jest zaplanowana na marzec 2025 roku.

Źródło: Netflix

Daredevil: Born Again - co wiadomo?

Oprócz Charliego Coxa w tytułowej roli, do obsady należą Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton, Arty Froushan, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Jeremy Earl oraz Ayelet Zurer.

Serial ma nawiązywać do swojego poprzednika, który był emitowany na platformie Netflix, i kontynuować niektóre wątki. Te zmiany zostały wprowadzone przez komentarze fanów, którzy oczekiwali powiązania między oryginalnym Daredevilem a Born Again.