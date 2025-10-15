Jessica Jones - powstanie nowy serial! Ma pojawić się "szybciej, niż myślicie"

Na początku tego roku pojawiały się doniesienia, że Marvel Studios pracuje nad nowym serialem skupiającym się na Jessice Jones granej przez Krysten Ritter. Wygląda na to, że plotki nie okazały się dalekie od prawdy.
Czytaj więcej: Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu
Szef Marvela potwierdza prace nad nowym serialem
Szef działu telewizji i animacji Marvela, Brad Winderbaum, potwierdził w podcaście Phase Hero, że nowy serial w stylu Jessica Jones: Born Again jest rzeczywiście w przygotowaniu i może pojawić się "szybciej, niż myślicie". Następnie Ritter dodała:
Daredevil: Odrodzenie stanowi kontynuację dla Daredevila, który produkował Netflix. Przypomnijmy, że w 2. serii serialu Disney+ zadebiutuje Jessica Jones. Możliwe, że nie zabraknie w nim nawiązań do netflixowej produkcji o tej superbohaterce.
Dodajmy, że w Daredevil: Odrodzenie powróci również Frank Castle (Jon Bernthal), który pojawi się też w odcinku specjalnym dedykowanym Punisherowi. Winderbaum podzielił się informacjami na ten temat:
Odcinek specjalny zadebiutuje na Disney+ w 2026 roku.
Ranking filmów i seriali Marvela wg prestiżowego Variety
Źródło: comicbookmovie.com