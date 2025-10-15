Jessica Jones - powstanie nowy serial! Ma pojawić się "szybciej, niż myślicie"

fot. Myles Aronowitz // Netflix

Reklama

Na początku tego roku pojawiały się doniesienia, że Marvel Studios pracuje nad nowym serialem skupiającym się na Jessice Jones granej przez Krysten Ritter. Wygląda na to, że plotki nie okazały się dalekie od prawdy.

Czytaj więcej: Luke Cage, Jessica Jones i Daredevil znów razem. Fani Defenders pieją z zachwytu

Szef Marvela potwierdza prace nad nowym serialem

Szef działu telewizji i animacji Marvela, Brad Winderbaum, potwierdził w podcaście Phase Hero, że nowy serial w stylu Jessica Jones: Born Again jest rzeczywiście w przygotowaniu i może pojawić się "szybciej, niż myślicie". Następnie Ritter dodała:

Czułam, że wciąż jest przestrzeń do eksploracji dla wielu rzeczy, o czym rozmawiałam z Bradem. I nie zdradzę żadnej z nich, ponieważ zamierzamy to zrobić.

Daredevil: Odrodzenie stanowi kontynuację dla Daredevila, który produkował Netflix. Przypomnijmy, że w 2. serii serialu Disney+ zadebiutuje Jessica Jones. Możliwe, że nie zabraknie w nim nawiązań do netflixowej produkcji o tej superbohaterce.

fot. David Giesbrecht // Netflix

Dodajmy, że w Daredevil: Odrodzenie powróci również Frank Castle (Jon Bernthal), który pojawi się też w odcinku specjalnym dedykowanym Punisherowi. Winderbaum podzielił się informacjami na ten temat:

Jesteśmy teraz w trakcie montażu, scenariusz napisał Jon Bernthal, reżyserem jest Rei Green, a zdjęcia wykonał Robert Elswit, nagrodzony Oscarem operator. To piękny film z niesamowitą grą aktorską Jona.

Odcinek specjalny zadebiutuje na Disney+ w 2026 roku.

Ranking filmów i seriali Marvela wg prestiżowego Variety