Jessica Jones w Mecenas She-Hulk? Disney+ mogło zdradzić za dużo

fot. Materiały Prasowe

Wygląda na to, że do MCU zawitało wielu nowych bohaterów i złoczyńców, którzy wcześniej nie mieli na to szansy, w tym Daredevil w Spider-Man: No Way Home, czy Kingpin w serialu Hawkeye. Pojawiły się plotki, że przyszła kolej na Jessicę Jones. Według nowych doniesień bohaterka miałaby pojawić się w nowej produkcji Disney+, zatytułowanej Mecenas She-Hulk, obok swojego kolegi z planu Defenders, czyli Charliego Coxa jako Matta Murdocka.

Plotki o powrocie postaci po raz pierwszy pojawiły się, gdy Krysten Ritter została zauważona na zdjęciu, na którym wyglądała bardzo podobnie jak wtedy, gdy wcielała się w Jessicę Jones. Na innych fotografiach była także w towarzystwie Mike'a Coltera, grającego Luke'a Cage'a. To jednak nie wszystko. Reżyserka Mecenas She-Hulk, Kat Coiro, powiedziała że jej zdaniem Jessica Jones byłaby genialnym dodatkiem do serii, co jeszcze bardziej podkręciło nadzieje fanów.

Za to nową wskazówkę zawdzięczamy bystremu fanowi, który zauważył drobny szczegół na stronie Disney+ - pierwszym tytułem w sekcji sugerowanych przy Jessice Jones jest właśnie Mecenas She-Hulk. To może oznaczać, że bohaterka pojawi się w serialu, ponieważ jedyną produkcją, która nie została wyprodukowana przez Marvel Studios i ustawiła She-Hulk w tym miejscu, jest Daredevil, który na pewno pojawi się w serialu o kuzynce Bruce'a Bannera.

Jako pierwszy odkrył to użytkownik Twittera @ilovehailee_.