Daredevil - Krysten Ritter jako Jessica Jones w serialu Disney+? Reboot czy kontynuacja?

Od dobrych kilku tygodni wiemy już, że Marvel Studios szykuje serial Daredevil, który w przyszłości trafi do oferty serwisu Disney+ - w tytułowej roli na ekranie powinien pojawić się Charlie Cox. Choć jak do tej pory nie wyjawiono żadnych szczegółów fabularnych projektu, wygląda na to, że zobaczymy w nim nawet więcej znajomych twarzy z serii superbohaterskich Netfliksa.

Użytkownik Twittera o nicku MyTimeToShineHello, który na przestrzeni ostatnich miesięcy dzielił się już wieloma sprawdzonymi później informacjami na temat produkcji komiksowych i nie tylko, donosi bowiem, że w Daredevilu pod szyldem MCU zadebiutuje także Jessica Jones, a w jej rolę ponownie wcieli się Krysten Ritter.

Taki obrót spraw może zostać uznany za spodziewany. Przypomnijmy, że wcześniej w Kinowym Uniwersum Marvela zobaczyliśmy już Coxa jako Matta Murdocka (Spider-Man: Bez drogi do domu) oraz Vincenta D'Onofrio jako Kingpina (Hawkeye).

MyTimeToShineHello udzielił również enigmatycznej odpowiedzi na pytanie internauty o to, czy Daredevil z Disney+ będzie rebootem czy kontynuacją - użytkownik Twittera stwierdził, że produkcja ma być "obiema tymi rzeczami".

