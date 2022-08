Czy Kilgrave z serialu Jessica Jones także pojawi się w MCU? David Tennant komentuje

Netflix/Marvel

Do transferu najważniejszych postaci z superbohaterskiego uniwersum seriali Netfliksa i Marvela do MCU dochodzi na naszych oczach. Przypomnijmy, że po pojawieniu się Wilsona Fiska aka Kingpina w produkcji Hawkeye i Matta Murdocka w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, już niebawem będziemy mogli oglądać Daredevila w serii Mecenas She-Hulk - bohater ten w przyszłości otrzyma również własną ekranową opowieść.

Nie dziwi więc specjalnie, że internauci raz po raz zadają pytania o przejście kolejnych bohaterów i złoczyńców do Kinowego Uniwersum Marvela. Najnowsze z nich dotyczy Kilgrave'a aka Purple Mana, którego w serialu Marvel’s Jessica Jones sportretował David Tennant. Aktor w trakcie konwentu Fan Expo w Bostonie przyznał, że powrót złoczyńcy byłby "trudny", a wszystko przez jego "specyficzną" relację z samą Jones. Nie wykluczył on jednak opcji wprowadzenia Kilgrave'a do MCU, przyznając, że Marvel Studios może na to znaleźć "właściwy sposób".

MCU powróci już w najbliższy czwartek, kiedy to na platformie Disney+ zadebiutuje premierowy odcinek serialu Mecenas She-Hulk.

Najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich Netfliksa i Marvela

