Jeszcze w tym tygodniu obsługa VRR trafi na PS5

fot. blog.playstation.com

Sony poinformowało, że obsługa zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR – variable refresh rate) zacznie w tym tygodniu wraz z aktualizacją oprogramowania docierać do konsol PS5 na całym świecie. W telewizorach i monitorach PC zgodnych ze standardem HDMI 2.1 oraz VRR funkcja ta dynamicznie synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z wyjściem graficznym konsoli PS5. VRR to technologia podobna do Nvidia G-Sync i AMD FreeSync (to drugie rozwiązanie jest od początku dostępne w konsoli Xbox Series S i X). W największym skrócie i uproszczeniu, VRR dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu telewizora lub monitora do stanu faktycznego wysyłanego przez konsolę. Bez VRR zawsze wyświetlacz odświeża ekran ze swoją częstotliwością, niekoniecznie zgodną z sygnałem wejściowym, więc nie zawsze prawidłowo zgrywa się z konsolą. Z VRR to konsola nadaje wyświetlaczowi tempo odświeżania ekranu.

VRR minimalizuje lub eliminuje artefakty wizualne, takie jak problemy z płynnością wyświetlania klatek, a zwłaszcza rozdzieranie ekranu (screen tearing). Oczywiście wszystko zależy od gry i modelu telewizora (gracze pecetowi wiedzą dobrze, że G-Sync czy FreeSync nie zawsze działają idealnie.

fot. blog.playstation.com

W najbliższych tygodniach następujące gry na PS5 otrzymają poprawki, które umożliwią obsługę VRR:

Astro's Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Po aktualizacji funkcja VRR zostanie automatycznie włączona w obsługiwanych grach, jeśli konsola PS5 zostanie podłączona do telewizora lub monitora PC zgodnego ze standardem HDMI 2.1 VRR.

fot. blog.playstation.com

Nic oczywiście nie zabrania włączenia VRR również w tych grach na PS5, które nie obsługują tej funkcji. Może to poprawić jakość grafiki, ale jeśli spowoduje nieoczekiwane efekty wizualne, to lepiej ją wyłączyć.