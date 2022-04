PlayStation Plus Premium i inne warianty - poznaliśmy polskie ceny usługi

fot. SIE

Ostatnimi czasy do sieci trafia coraz więcej szczegółów na temat nowej odsłony usługi PS Plus. Teraz na polskiej stronie marki PlayStation pojawiła się informacja, na którą wiele osób czekało. Opublikowano tam bowiem polskie ceny wszystkich trzech wariantów abonamentu.

Podstawowy próg Essentials, oferujący te same korzyści co aktualna subskrypcja, będzie dostępny w tej samej cenie, co klasyczny PS Plus - zapłacimy więc 37 zł miesięcznie, 100 zł za 3 miesiące lub 240 zł za rok. W przypadku PS Plus Extra (z dostępem do katalogu 400 gier na PS4/PS5) trzeba będzie zapłacić 58 zł za miesiąc, 165 zł za 3 miesiące lub 400 zł za roczny pakiet. Najdroższy z abonamentów, PlayStation Plus Premium (w jego skład wchodzą także retro produkcje z PS1/PS2 i PSP oraz streaming gier z PS3), to zaś koszt odpowiednio 70 zł, 200 zł lub 480 zł.

Przypominamy, że nowe abonamenty mają wystartować w Europie już 22 czerwca.

