Jeźdźcy sprawiedliwości - nowy zwiastun filmu. Mads Mikkelsen w duńskim kinie zemsty

materiały prasowe

Jeźdźcy sprawiedliwości to nowy film w reżyserii zdobywcy Oscara Andersa Thomasa Jensena. W sieci pojawił się nowy zwiastun tej duńskiej produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterem filmu jest żołnierz Markus, który zostaje wysłany na misję do Afganistanu. Jednak musi wrócić do domu, aby zająć się nastoletnią córką, po tym jak jego żona ginie w katastrofie pociągu. Wkrótce Markus spotyka człowieka, który ocalał z tego wypadku. Ten daje mu dowód, że był to zamach. Razem z Markusem organizują ekipę, która planuje zemstę na tytułowym gangu odpowiedzialnym za ten akt terroryzmu.

W obsadzie znajdują się między innymi Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann i Nicolas Bro.

Jeźdźcy sprawiedliwości - premiera filmu w Polsce 18 czerwca.