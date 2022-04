Jezus w filmach i serialach. Aktorzy, którzy wcielili się w Syna Bożego

materiały prasowe

Po czasie spędzonym przy świątecznym stole, zawsze dobrym pomysłem jest wygodne usadowienie się na kanapie lub w fotelu i odpalenie filmu. Wielkanoc nie jest tak płodnym okresem jeśli chodzi o propozycje pasujące tematycznie, ale jest na szczęście z czego wybierać spośród filmów historycznych, które pokazują nam między innymi życie Jezusa.

Ogromne jest znaczenie Syna Bożego w światowych kulturach, zatem za każdym razem, głośno komentowany jest casting aktora, który ma na ekranie sportretować Chrystusa. A robili to już między innymi John Legend, Christian Bale, Ewan McGregor i Diogo Morgado, a to tylko kilka z przykładów. Jednym ze słynniejszych filmów o Jezusie, to oczywiście Pasja w reżyserii Mela Gibsona. Tutaj w Jezusa wcielił się Jim Caviezel, ale były też obrazy podchodzące nieco inaczej do tej tematyki, co zaproponował Martin Scorsese w swoim Ostatnim Kuszeniu Chrystusa. W filmie z 1988 roku wystąpił z kolei Willem Dafoe. W galerii poniżej prezentujemy tytuły filmów oraz nazwiska mężczyzn, którzy sportretowali Jezusa na dużym i małym ekranie (wybrani aktorzy, bo przedstawień Jezusa było znacznie więcej).

Jezus w filmach i serialach

Haaz Sleiman - Zabić Jezusa (2015)