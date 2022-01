Klon Jezusa rusza do boju z Drakulą i resztą wampirów. Kultowa seria wraca

Image Comics

Wydawnictwo Image Comics ogłosiło powstanie serii Loaded Bible: Blood of My Blood, kontynuacji kultowego cyklu, który po dziś dzień ma całą armię fanów w różnych zakątkach globu. Debiutująca na amerykańskim rynku w 2006 roku Loaded Bible ze scenariuszem Tima Seely'ego pokazywała świat niedalekiej przyszłości, kompletnie zniszczony przez nuklearną świętą wojnę; ostatni ocalali znaleźli się pod ochroną Nowego Watykanu.

Rzecz w tym, że miasto to zostało zaatakowane przez wampiry, a Kościół sięgnął po swoją ostateczną broń w walce z krwiopijcami, doprowadzając do sklonowania Jezusa Chrystusa. Ostatnia część tej historii miała swoją premierę przeszło dekadę temu.

Loaded Bible: Blood of My Blood, do której scenariusz przygotują Seely i wspomagający go Steve Orlando, ma być złożona z 6 części, natomiast jej akcja będzie rozgrywać się "dziesiątki lat" po wydarzeniach ukazanych w oryginale. Klon Jezusa zmierzy się w tej opowieści z samym Drakulą, którego zmartwychwstanie doprowadzi do zerwania porozumienia pomiędzy Kościołem a wampirami.

Tak prezentuje się okładka premierowego zeszytu:

Image Comics

Seely i Orlando domyślają się, że nowa seria może nie spodobać się niektórym ludziom, jednak - jak określa to drugi z nich - będzie ona:

Celebracją samotnego obrońcy w czasach końca świata, który każdego dnia ryzykuje swoim życiem, aby bronić miłości i współczucia, a przy okazji miażdżyć hipokryzję i okrucieństwo wszędzie tam, gdzie te próbują się ukryć.

Zeszyt Loaded Bible: Blood of My Blood #1 zadebiutuje w USA 2 marca 2022 roku. Co ciekawe, tego dnia Kościół Rzymskokatolicki obchodzi Środę Popielcową.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.