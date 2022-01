Marvel - Mjolnir jest czymś innym niż myśleliśmy? Oto nowy, szokujący wróg Thora

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Simone Bianchi/Marvel

Marvel wypuścił w Stanach Zjednoczonych zeszyt Thor #20 ze scenariuszem Donny'ego Catesa, który to komiks może wywracać do góry nogami wszystko to, co do tej pory wiedzieliśmy o Mjolnirze. Tytułowy bohater w końcu odkrył, kim jest zapowiadany w przepowiedniach Bóg Młotów - amerykańskie portale popkulturowe już teraz określają tę rewelację jako szokującą.

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach relacja Thora i Mjolnira znacznie się skomplikowała. Artefakt stał się najpierw zbyt ciężki dla boga burzy, a później, po oddaniu go pod opiekę Kapitanowi Ameryce w siedzibie Avengers, tajemnicza postać zdołała go wykraść. Wiele wskazywało na to, że taki obrót spraw ma związek z proroctwem dotyczącym "Boga Młotów".

I tak Thor w nowym zeszycie udał się na Nidavellir, aby tam dowiedzieć się więcej na temat obecnego położenia przedmiotu. Sęk w tym, że zamieszkujący tę lokację krasnoludowie zostali zamordowali - podobnie jak Lodowi Giganci z Jotunheim. Jakby tego było mało, tajemniczy oprawca do zabijania wykorzystał właśnie Mjolnir.

Odyn próbował przekonać syna, że ostatnie wydarzenia nie są powiązane z proroctwem, a rzeczony "Bóg Młotów" jest wyłącznie mitem. Z zupełnie innego założenia wychodzi Loki, który uznaje przepowiednię za prawdziwą; według boga podstępu Bóg Młotów ma najpierw się narodzić, następnie siać zniszczenie w całym uniwersum, by ostatecznie zasiąść na tronie Asgardu i zacząć przeobrażać rzeczywistość.

W Thorze #20 Lady Sif zabiera protagonistę do miasta Broxton w amerykańskim stanie Oklahoma, dawnego domu Asgardczyków na Ziemi. Gdy bóg burzy zaczął płakać, niespodziewanie zaatakował go Mjolnir. Po jego wylądowaniu dowiedzieliśmy się, że nowym wrogiem Thora jest samo żywe ucieleśnienie artefaktu, które wyjawiło, iż to ono jest zapowiadanym Bogiem Młotów.

Spójrzcie sami (zwróćcie również uwagę na kłótnię Thora i Odyna, w trakcie której bóg burzy oskarża rozmówcę o bycie fatalnym ojcem):

Thor #20 - plansze

W tej chwili nie wiemy, jak interpretować powyższą rewelację. Nie można wykluczyć, że Mjolnir od zawsze obdarzony był świadomością. Pojawiają się też spekulacje, że w ten sposób daje o sobie znać uwięziona przez Odyna w młocie Boża Nawałnica, matka wszystkich burz, która miałaby rzekomo chcieć zemścić się na dawnym Wszechojcu.

