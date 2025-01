fot. materiały prasowe

David Leitch negocjuje reżyserię Ocean's 14. Współtwórca Johna Wicka i reżyser tak dobrze ocenianych akcyjniaków, jak Kaskader, Bullet Train i Atomic Blonde, może stanąć za sterami kontynuacji popularnej i lubianej serii, która doczekała się trzech części i spin-offa. Pierwszy poinformował o tym Jeff Sneider, a Deadline i The Hollywood Reporter potwierdzili doniesienia.

Ocean's 14 – co wiemy?

Pierwotnie rozmowy o reżyserii prowadził Edward Berger, znany z Konklawe, ale obie strony nie doszły do porozumienia. Dlatego trzeba poczekać na oficjalne podpisanie kontraktu, by móc cieszyć się z wybranego filmowca do projektu.

Plan zakłada, że gwiazdorska obsada pierwszych trzech części powróci w czwartej odsłonie. Przypomnijmy, że w serii występowali między innymi George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon czy Casey Affleck.

Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane. Nie jest to jedyny projekt franczyzy w planach. Powstaje też prequel z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem, którego fabuła osadzona jest w latach 60.

Ostatnią odsłoną serii był spin-off pod tytułem Ocean’s 8 z 2018 roku. Zebrał on 297,7 mln dolarów przy budżecie 70 mln dolarów, ale krytycy i widzowie nie wydali pochlebnych opinii na temat jakości tego filmu.