Dlaczego Joker 2 ma elementy musicalu? Reżyser wyjaśnia decyzję

Joker z 2019 roku był przyziemnym dramatem psychologicznym, który na tapet brał jednego z najbardziej kultowych komiksowych złoczyńców. Kiedy w sieci pojawiły się informacje o tym, że kontynuacja ma mieć elementy musicalu, wiele osób się co najmniej zdziwiło. Spora część natomiast się oburzyła. Reżyser Joker: Folie a deux wyjaśnił, dlaczego zdecydowano się na wprowadzenie takich elementów:

Arthur zdecydowanie ma problemy, ale jest też w nim światło, piękno i romantyzm. To coś o czym rozmawialiśmy z Joaquinem od samego początku. Tak - nie jest mu po drodze ze światem, ale nadal ma w sobie romantyzm i muzykę. Co się dzieje z człowiekiem, który słyszy w głowie muzykę i odnajduje miłość po raz pierwszy w życiu? Może ta muzyka w jego głowie zaczyna wychodzić na zewnątrz. Dlaczego ta muzyka miałaby nie wychodzić, gdy spotyka osobę, która sprawia, że jego dzień staje się lepszy? Jego największym problemem w pierwszym filmie, poza traumą z dzieciństwa, był brak miłości.

Po pierwszym filmie byliśmy z Joaquinem bardzo smutni. Nie chcieliśmy, żeby to się kończyło. Nie tylko dlatego, że dobrze nam się ze sobą pracowało, ale też przez względu na Arthura. Pokochaliśmy go i przywiązaliśmy się do niego. Krótko mówiąc - chcieliśmy spędzić z nim więcej czasu.