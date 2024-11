Filmy są więcej niż contentem, to słowo krzywdzi artystów. Tak wypowiada się gwiazda hitu Gladiator 2

materiały prasowe

Paul Mescal, grający główną rolę w Gladiatorze 2, udzielił wywiadu dla The Sunday Times, w którym ostro skrytykował określenie "contentem"(masowo produkowaną treścią) pełnometrażowych filmów. Według niego tego typu słowo nie pasuje do produkcji, które są tworzone przez prawdziwych filmowców, a wręcz obraża branżę filmową. Zwrócił uwagę na to, że filmy nie są tworzone tylko dlatego, aby zwiększać liczbę obserwujących na mediach społecznościowych i angażować publiczność.

Czemu Paul Mescal nie znosi określenia content?

Tak Mescal wyjaśnił swój stosunek do określania filmów contentem:

W ciągu ostatnich kilku lat ludzie zaczęli mówić o filmach jako o contencie. To obraza. To nie jest content, to cholernie ciężka praca. Nie chcę być snobem, ale mamy tu dwie różniące się branże. Jedna, która działa bez dbałości o jakość, artystyczną integralność. Róbcie co chcecie, produkujcie rzeczy, w których liczba obserwujących na Instagramie ma znaczenie, cokolwiek… A druga to ta, która zawsze istniała - rzemiosło filmu - robienie, reżyserowanie, oświetlenie i projektowanie produkcji. To utrzymuje artystów przy życiu.

Dodatkowo aktor przyznał, że nie liczy na wielki sukces swojego ostatniego filmu. Jak twierdzi, jeśli sequel Gladiatora uczyni go sławnym, będzie zmuszony zagrać w "słabej produkcji, której nikt nie chce".

Gladiator 2 swoją premierę będzie miał 15 listopada.