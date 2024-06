"Wywiozą mnie do lasu i zastrzelą, bo nie popieram Bidena" - Drea de Matteo atakuje Hollywood

Instagram

Drea de Matteo, którą polscy widzowie znają z takich seriali jak Rodzina Soprano, Synowie Anarchii czy Gotowe na wszystko, udzieliła głośno już komentowanego wywiadu w programie Jesse Waters Primetime w stacji Fox News. Aktorka stwierdziła w nim, że w Hollywood jest sporo "cichych zwolenników" Donalda Trumpa, a za brak poparcia Joego Bidena w zbliżających się wyborach prezydenckich w USA przedstawiciele branży kinowej "wywiozą ją do lasu i zastrzelą".

Wprowadzeniem do programu był wyświetlony przez Watersa materiał, który starał się uchwycić, w jaki sposób Hollywood wspiera Bidena; pokazano m.in. przemowy Jacka Blacka i Jimmy'ego Kimmela czy publiczny atak Roberta De Niro na Donalda Trumpa. Komentując wideo de Matteo stwierdziła:

Naprawdę ciężko na to patrzeć. Jest mi zwyczajnie przykro. To przecież Włosi. Mówię o Faucim (Anthony Fauci, były główny doradca medyczny prezydenta USA - przyp. aut.), o De Niro. Jestem przerażona tym, co wyczyniają moi ludzie. Nie rozumiem, co my tu tak naprawdę robimy... Tak, w Hollywood jest wielu cichych zwolenników Donalda Trumpa. Zastanawiam się, ile zapłacono aktorom za poparcie Bidena. Jestem naprawdę ciekawa. Zastanawiam się, czy De Niro otrzymał wynagrodzenie za to, gdzie był, bo przecież poszedł pod samą salę sądową.

Później aktorka dodała:

Tak naprawdę jestem już poza sercem tej branży. W sumie nigdy w nim nie byłam. Gdy kręciliśmy Rodzinę Soprano, byliśmy traktowani jak wyrzutki - nawet pomimo faktu docenienia przez krytyków. I nadal jestem tym wyrzutkiem. Jeśli nie poprę Bidena, zabiorą mnie do lasu i zastrzelą.

Aktorka najprawdopodobniej nawiązała do losu portretowanej przez nią w Rodzinie Soprano Adriany La Cervy, która w 5. sezonie produkcji została zastrzelona w lesie tuż po tym, gdy mafia dowiedziała się o jej współpracy z FBI.

Na początku tego roku de Matteo krytykowała Hollywood nawet ostrzej:

Myślę, że przedstawiciele skrajnej lewicy w rzeczywistości rządzą Hollywood. Wydaje mi się, że wszyscy to wiemy. Ludzie są tym zmęczeni i wielu z nich nie chce zabierać głosu. Prawdopodobnie zagłosują na republikanów, choć normalnie by tego nie zrobili, ale się boją. To już w żaden sposób nie przypomina demokracji.

Warto przypomnieć, że de Matteo w ostatnim czasie założyła konto w serwisie Only Fans twierdząc, iż musi zarobić pieniądze z powodu utraty pracy w branży aktorskiej. Jej zdaniem przyczyną takiego obrotu spraw w jej przypadku było m.in. wyrażenie sprzeciwu wobec obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi.

