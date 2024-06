Kevin Costner robi wszystko, by promować Horyzont. Szacunki box office są jednak fatalne

materiały prasowe

Już w najbliższy piątek, 28 czerwca, na ekranach kin na całym świecie (także w Polsce) zadebiutuje film Horyzont. Rozdział I, pierwsza część rozpisanej na 4 odsłony, monumentalnej sagi Kevina Costnera. Po raz kolejny powracający do gatunku westernu reżyser i aktor robi wszystko, by na ostatniej prostej kampanii promocyjnej zachęcić widzów do wybrania się do kin. Sęk w tym, że ostateczne prognozy box office dla tej produkcji i tak są fatalne.

Costner, który według rozmaitych doniesień wydał na Horyzont aż 38 mln USD z własnej kieszeni, w ostatnim czasie wyruszył w prawdziwą odyseję po największych miastach środkowych Stanów Zjednoczonych - to właśnie w tym rejonie chce on znaleźć grupę docelową jeśli chodzi o widownię. Filmowiec pojawiał się w telewizjach śniadaniowych, brał udział w audycjach radiowych, gościł nawet w jednej z baz wojskowych armii USA. Co więcej, nagrał również dedykowane wiadomości, które są emitowane w sieciach kinowych działających w centrum kraju.

Wszystko wskazuje jednak na to, że te wysiłki okażą się daremne. Analitycy prognozują bowiem, że Horyzont. Rozdział 1 w trakcie weekendu otwarcia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przyniesie wpływy rzędu zaledwie 10-12 mln USD, co może być - dyplomatycznie rzecz ujmując - rozczarowującym wynikiem dla produkcji, której budżet kształtuje się na poziomie 100 mln USD.

Sam Costner nie traci jednak optymizmu. W wywiadzie dla serwisu Hollywood Reporter stwierdził on:

Czasami w życiu zastanawiasz się nad tym, czy naprawdę wciąż potrafisz jeździć na rowerze. Tak bardzo jednak wierzyłem w tę historię, że byłem pewny, iż muszę ją wyreżyserować. Nie chciałem odchodzić, jeśli najpierw nie spróbowałbym pokazać wszystkiego tego, co ten film może dostarczyć widzom. (...) Na pewno są reżyserzy, którzy posiadają większy talent niż mój. Są tacy, którzy dużo lepiej pojmują pracę kamery. Ale ja wierzę w tę historię. Wierzę w nią tak bardzo, że ta wiara w jakiś sposób odbija się w moich filmach.

