Joel Kinnaman jako agent CIA przesłuchujący Saddama Husajna. Serial intryguje ogólnoświatowe stacje

Debriefing the President to serial oparty na relacji Johna Nixona, byłego agenta CIA (Centralnej Agencji Wywiadowczej), który przesłuchał Saddama Husajna po nieudanej inwazji na Irak. Warto zaznaczyć, że za reżyserię odpowiada polski twórca, Krzysztof Skonieczny (Wrooklyn Zoo, Ślepnąc od świateł), a w roli głównej zobaczymy Joela Kinnamana. Serial już zainteresował wiele stacji telewizyjnych oraz platform streamingowych - wiadomo już, że pojawi się na kanadyjskiej platformie Crave, a także przykuje skandynawskich widzów do ekranu. Produkcja będzie dostępna m.in. na norweskim kanale NRK, szwedzkim SVT, finlandzkim YLE oraz duńskim DK.

Debriefing the President - fabuła, produkcja

Serial opiera się na wydarzeniach z 2003 roku, kiedy John Nixon, jako pierwszy Amerykanin, poprawnie zidentyfikował i przesłuchiwał Saddama Husajna. Jak się okazało, z tego przesłuchania wyszło wiele zaskakujących dla agenta CIA wniosków. Husajn miał powierzać podejmowanie decyzji w zakresie polityki zagranicznej swoim porucznikom, czego szczegóły Nixon później opisał w swojej powieści.

Za produkcję odpowiadają Kinnaman, Alexander Rodnyansky, Leslie Greif, Stuart Manashil, Michael Kupisk, Peter Gerwe i Shelley Browning.