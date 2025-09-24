John Boyega naprawiłby największe błędy producentów. Jak powinna wyglądać nowa trylogia Star Wars?
John Boyega zupełnie inaczej poprawdziłby fabułę w nowej trylogii Gwiezdnych wojen. Do tego wykorzystałby historie z powieści i gier wideo, aby rozszerzyć uniwersum. Co zmieniłby w filmach, gdyby to on był producentem?
John Boyega grał jedną z głównych postaci w nowej trylogii filmów ze świata Gwiezdnych wojen. Okazuje się, że aktor wcielający się w Finna, poprowadziłby zdecydowanie inaczej fabułę w tych produkcjach. Podczas konwentu Florida Supercon 2025 powiedział, że gdyby od początku był producentem Star Wars to w jego wizji filmy wyglądałyby zupełnie inaczej.
Czytaj więcej: Oficjalny zwiastun The Mandalorian & Grogu! Gwiezdne Wojny wracają na wielki ekran
John Boyega o swoich pomysłach na fabułę w Star Wars
Według serwisu Popverse John Boyega powiedział podczas panelu, że nie pozbyłby się Hana Solo, Luke’a Skywalkera i innych postaci.
Dodał, że postacie nie chwytałyby po prostu rzeczy i od razu wiedziały, co z nimi zrobić.
Ponadto Boyega stwierdził, że sięgnąłby po historie ze Starej Republiki, aby zobaczyć, co można dodać, aby je kontynuować. Do tego wykorzystałby fabułę z gier wideo.
Do tego Boyega inaczej rozegrałby wątek Luke'a Skywalkera.
John Boyega obecnie nie pracuje nad żadnym projektem filmowym, ponieważ wszystkie są w fazie przedprodukcyjnej (Otis & Zelma, Attack the Block 2, The Freshening). Ostatnio aktora mogliśmy oglądać w Sklonowali Tyrone'a oraz Królowa wojownik.
