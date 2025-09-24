placeholder
John Boyega naprawiłby największe błędy producentów. Jak powinna wyglądać nowa trylogia Star Wars?

John Boyega zupełnie inaczej poprawdziłby fabułę w nowej trylogii Gwiezdnych wojen. Do tego wykorzystałby historie z powieści i gier wideo, aby rozszerzyć uniwersum. Co zmieniłby w filmach, gdyby to on był producentem?
Magda Muszyńska
Tagi:  star wars 
gwiezdne wojny opinia
John Boyega Lucasfilm
John Boyega grał jedną z głównych postaci w nowej trylogii filmów ze świata Gwiezdnych wojen. Okazuje się, że aktor wcielający się w Finna, poprowadziłby zdecydowanie inaczej fabułę w tych produkcjach. Podczas konwentu Florida Supercon 2025 powiedział, że gdyby od początku był producentem Star Wars to w jego wizji filmy wyglądałyby zupełnie inaczej. 

Czytaj więcej: Oficjalny zwiastun The Mandalorian & Grogu! Gwiezdne Wojny wracają na wielki ekran

John Boyega o swoich pomysłach na fabułę w Star Wars

Według serwisu Popverse John Boyega powiedział podczas panelu, że nie pozbyłby się Hana Solo, Luke’a Skywalkera i innych postaci.  

Pierwszą rzeczą, jaką byśmy zrobili, byłoby dopełnienie ich historii i ich dziedzictwa. Naszym zamiarem byłoby dobrze wykorzystać moment przekazania pałeczki.

Dodał, że postacie nie chwytałyby po prostu rzeczy i od razu wiedziały, co z nimi zrobić. 

Nie. Musisz się wysilić, jak każda inna postać w tej serii. Ja bym tak zrobił.

Ponadto Boyega stwierdził, że sięgnąłby po historie ze Starej Republiki, aby zobaczyć, co można dodać, aby je kontynuować. Do tego wykorzystałby fabułę z gier wideo.

Zdecydowanie chciałbym tam zobaczyć historie z Force Unleashed. Postarałbym się maksymalnie rozszerzyć uniwersum Gwiezdnych Wojen, jednocześnie szanując fabułę. Jeśli rozwijamy fabułę, musimy to robić w ramach ustalonych granic.

Do tego Boyega inaczej rozegrałby wątek Luke'a Skywalkera.

Luke Skywalker nie zniknąłby siedząc na skale. Absolutnie nie. Stać tam i być projekcją? Chciałbym dać tym postaciom o wiele, wiele więcej.

John Boyega obecnie nie pracuje nad żadnym projektem filmowym, ponieważ wszystkie są w fazie przedprodukcyjnej (Otis & Zelma, Attack the Block 2, The Freshening). Ostatnio aktora mogliśmy oglądać w Sklonowali Tyrone'a oraz Królowa wojownik.

Źródło: Deadline

Tagi:  star wars 
gwiezdne wojny opinia
