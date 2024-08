John Cena o TYM występie na Oscarach. Bardziej zawstydzający niż sceny seksu?

fot. materiały prasowe

W nowym wywiadzie John Cena przyznał, że nagrywanie intymnych scen nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Przeciwnie - nazwał to wręcz "zawstydzającym", podając za przykład kulisy kręcenia sceny seksu z Amy Schumer. Aktorzy wystąpili razem w komedii Wykolejona, gdzie mieli nakręcić "najbardziej niezręczny seks, jak się tylko dało".

- Nie chcę powiedzieć, że to jest do bani, ale z pewnością jest inaczej, niż wszyscy myślicie.

Natomiast żadna scena seksu nie przebije wydarzenia na żywo, w którym gwiazdor uczestniczył.

John Cena o występie nago na Oscarach

Pojawienie się bez ubrań na tegorocznej gali rozdania Oscarów definitywnie było przekroczeniem strefy komfortu dla Johna Ceny. Teraz miał okazję opowiedzieć o uczuciach, jakie mu towarzyszyły w trakcie tego występu. Przyznał, że to coś o wiele bardziej stresującego niż występowanie przed kamerą.

- Mam wszystkich ludzi za kamerą, ale potem wychodzę przed grupę moich rówieśników, z których wielu nigdy nie spotkałem, ponieważ nie wspiąłem się na tyle, żeby mieć taką okazję. Mam przed sobą najbardziej utytułowanych wykonawców, producentów, reżyserów i wyjdę tam z jajami na wierzchu, zakrywając się kartką i myśląc: "Hej, czy to jest zabawne? Jest okej?"

Cena przyznał, że spodziewał się być kompletnie nagi.

- Ale to Disney, więc przykleili mi taśmę, co było jeszcze bardziej zawstydzające. Wyjść tam z zaklejoną dupą? To trudne.

Zobaczcie pełen wywiad z aktorem w programie Club Shay Shay poniżej.

