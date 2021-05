John Walker właśnie uratował USA. Krew, Godzilla i wielka bitwa z siostrą

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Po seansie serialu Falcon i Zimowy żołnierz wśród naszych Czytelników pojawiła się pokaźna grupa fanów postaci Johna Walkera. Dla wszystkich z nich mamy naprawdę dobrą wiadomość: bohater właśnie uratował USA, odkrywając w sobie prawdziwy heroizm - i to w stopniu, którego w komiksowym uniwersum Marvela jeszcze nie widzieliśmy.

Doszło do tego w zeszycie U.S. Agent #5, będącego zwieńczeniem historii American Zealot ze scenariuszem Christophera Priesta. Walker został wysłany przez amerykański rząd na prowincję Wirginii Zachodniej, gdzie musiał powstrzymać swoją siostrę, Kate, i przejmującego od niego tytuł U.S. Agenta Aprila Manninga. Główny bohater już wcześniej zdradzał przejawy mentalnej przemiany, choćby wtedy, gdy w trakcie pokojowego protestu przestał słuchać rozkazów i opowiedział się po stronie uczestników wydarzenia.

W międzyczasie Manning i Kate postanowili wcielić w życie plan pełnej destabilizacji Stanów Zjednoczonych, w czym miało im pomóc przejęcie dawnego helikarriera S.H.I.E.L.D. i uwolnienie amerykańskich wersji Godzilli. Co zaskakujące, Walker bez chwili wahania stanął w obronie mieszkańców Wirginii Zachodniej, wdając się w krwawy bój z przeciwnikami i ostatecznie ich pokonując. Spójrzcie sami:

U.S. Agent #5 - plansze

Tuż po bitwie Manning zmarł - najprawdopodobniej jednak nie z powodu odniesionych obrażeń, a wskutek destrukcyjnego wpływu serum superżołnierza na jego organizm.