John Wick 4 - jaki będzie podtytuł? Może on sugerować element fabularny

Według worka z prezentami na zakończenie prac pełny tytuł filmu brzmi John Wick 4: Hagakure. Słowo będące podtytułem może nawiązywać do książki będącej zbiorem przemyśleń samuraja Tsunetomo Yamamoto. W skrócie ta książka jest praktycznym i duchowym przewodnikiem dla wojownika, a to samo w sobie pokazuje, jak bardzo pasuje to do Wicka. Może to być sugestią odnośnie historii Johna Wicka 4. Można spekulować, że to zwiastun zmian, które muszą zajść w bohaterze po zdradzie ze strony starego przyjaciela. John Wick musi na nowo odnaleźć siebie w świecie, który chce jego śmierci.

W obsadzie są Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick, Laurence Fishburne, Donnie Yen, Scott Adkins, Marko Zaror, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson i Clancy Brown. Chad Stahelski powraca jako reżyser filmu oraz twórca wszystkich scen akcji, które opracowuje razem ze swoją grupą kaskaderów z 87Eleven.

John Wick 4 - premiera tylko w kinach odbędzie się w 2022 roku.