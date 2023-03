John Wick 4 - śmierć [SPOILER] jest ostateczna? Reżyser zostawia pole do spekulacji; "Nie jesteśmy gotowi na pożegnanie"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Lionsgate

John Wick 4 szturmuje kina na całym świecie, natomiast jego widzowie zastanawiają się nad tym, czy portretowana przez Keanu Reevesa postać faktycznie poniosła śmierć w ostatniej scenie filmu - więcej o jej przebiegu pisaliśmy w tym miejscu. Wygląda na to, że przynajmniej na razie nie uzyskamy w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi. Dowodem na to są słowa reżysera Chada Stahelskiego, który w wywiadzie dla serwisu Rolling Stone został poproszony o skomentowanie emocjonalnego zakończenia produkcji. Twórca odniósł się do niego w sposób następujący:

Niezależnie od tego, czy sądzisz, że John Wick żyje bądź zginął, będzie to kwestia twojej interpretacji. Nasze filmy mają być niemalże mitologicznymi historiami, a takie podejście ma swoje konsekwencje. Kiedy robisz złe rzeczy, później one przytrafiają się tobie. Jeśli jest jakiś inny sposób na to, aby wydostać Johna z tej pętli zabijania lub pokazać równie satysfakcjonujące zakończenie jego wędrówki, dobrze o tym wiedzieć. Nie możesz jednak zrobić całej serii filmowej traktującej o konsekwencjach i przeznaczeniu bez pokazania właśnie konsekwencji i przeznaczenia.

Stahelski dodał:

Musisz sprawić, by historia zatoczyła koło. Czy John pozwolił, aby to (jego śmierć - przyp. aut.) wydarzyło się tylko w celu możliwości uzyskania powrotu do bycia zwykłym Johnem? Uwielbiam filmy i książki, które zostawiają pole do interpretacji.

Tymczasem Joe Drake, szef Lionsgate Motion Picture Group, zabrał głos na temat przyszłości franczyzy - istotne jest to, że zrobił to wówczas, gdy poznaliśmy już wyniki Johna Wicka 4 z jego weekendu otwarcia w box office. Decydent najwyraźniej wcale nie chce kończyć z obecnością Keanu Reevesa w franczyzie:

Nie jesteśmy gotowi na to, aby pożegnać Keanu w tej serii. Wszystko rozbija się o to, jaka będzie alternatywa. Jest naprawdę wiele rzeczy, które możemy zrobić. Ostatni film widziałem już 5 razy w zeszłym tygodniu. Widzę, w jaki sposób porusza on widownię.

Drake przyznał też, że studio od początku nie chciało promować Johna Wicka 4 jako ekranowego pożegnania z tą postacią:

Chcieliśmy raczej podkreślić, że John Wick nie jest superbohaterem. To człowiek, który na początku serii stracił jedyną rzecz, którą naprawdę kochał - i to była prawdziwa motywacja dla wszystkiego, co później zrobił. Nieustannie poszukiwał spokoju. I istnieje szansa, że mógłby go odnaleźć.

