John Wick 4 rozbija bank i bije rekordy. Otwarcie w box office lepsze niż oczekiwano

John Wick 4 zadebiutował w Ameryce Północnej z wynikiem 73,5 mln dolarów. Jest to rekord serii oraz także rekord najlepszego otwarcia w czasach pandemii dla studia Lionsgate. W karierze Keanu Reevesa to drugie najlepsze otwarcie po filmie Matrix Reaktywacja, który w 2003 roku zebrał 91,7 mln dolarów. Otwarcie w Ameryce Północnej przewyższyło przedpremierowe prognozy.

Poza USA film radzi sobie również znakomicie osiągając 64 mln dolarów. To wynik większy, niż szacowano przed premierą. Do tego John Wick 4 zajął pierwsze miejsce w box office w każdym z 71 rynków, w których debiutował w weekend. Sumując, na koncie 137,5 mln dolarów, czyli kolejny rekord serii pobity. Budżet to 100 mln dolarów.

Shazam! 2 - box office

Zgodnie z oczekiwaniami Shazam! Gniew bogów radzi sobie fatalnie. W drugim weekendzie osiągnął aż 68% spadku frekwencji, co jedynie potwierdza, że nie ma szans wyjścia na zero i film będzie klapą finansową. Na ten moment zebrał w weekend 9,7 mln dolarów (razem 46,3 mln dolarów). Poza USA nie radzi sobie lepiej: 12,1 mln dolarów z 77 krajów to zły wynik w drugim weekendzie. Sumując, na koncie ma 102,4 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Pamiętajmy, że z wpływów box office tylko określony procent idzie do kieszeni producentów, więc ogólna kwota globalna powinna przekroczyć 200 mln dolarów, by film zwrócił koszty produkcji, ale na to się nie zanosi.