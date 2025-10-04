Przeczytaj w weekend
Powstaje nowy spin-off Johna Wicka? Szykujcie się na western, ale... z katanami

Nowy artykuł od Variety zdradza ciekawe informacje na temat jednego ze scenarzystów, który prawdopodobnie pracuje nad spin-offem z uniwersum Johna Wicka. Ta mieszanka może być wybuchowa!
Jeszcze piętnaście lat temu o Johnie Wicku nie było nawet mowy, a obecnie jest to jedna z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych serii filmów akcji w historii. Każda kolejna część rozbudowywała świat i podkręcała szaleństwo oraz wymyślne choreografie. Każda też została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i publiczność. Tego samego nie można powiedzieć o spin-offach, którymi próbowano zdjąć odpowiedzialność z barków Keanu Reevesa. Serial Continental: W świecie Johna Wicka okazał się klapą i nie dostał 2. sezonu, a Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka z Aną de Armas nie zbliżyła się nawet do box office'owego wyniku filmów z głównej serii.

Czy to oznacza koniec prób stworzenia czegoś nowego w tym świecie? Bynajmniej.

Variety przygotowało artykuł o scenarzystach i scenarzystkach, na których produkcje warto zwrócić uwagę w 2025 roku. Pojawiło się tam nazwisko Austina Everetta, który wedle ich informacji napisał scenariusz do nowego spin-offu w świecie Johna Wicka. Został on opisany jako: "western samurajski". Everett sam przyznał, że to na razie jedyne, co może powiedzieć na temat produkcji. Nie wiadomo, czy otrzymała już zielone światło czy jeszcze nie. Trudno też powiedzieć o czym dokładnie miałaby opowiedzieć.

A Wam się podoba ten krótki opis?

Źródło: screenrant.com

Co o tym sądzisz?
