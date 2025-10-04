Powstaje nowy spin-off Johna Wicka? Szykujcie się na western, ale... z katanami
Nowy artykuł od Variety zdradza ciekawe informacje na temat jednego ze scenarzystów, który prawdopodobnie pracuje nad spin-offem z uniwersum Johna Wicka. Ta mieszanka może być wybuchowa!
Jeszcze piętnaście lat temu o Johnie Wicku nie było nawet mowy, a obecnie jest to jedna z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych serii filmów akcji w historii. Każda kolejna część rozbudowywała świat i podkręcała szaleństwo oraz wymyślne choreografie. Każda też została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i publiczność. Tego samego nie można powiedzieć o spin-offach, którymi próbowano zdjąć odpowiedzialność z barków Keanu Reevesa. Serial Continental: W świecie Johna Wicka okazał się klapą i nie dostał 2. sezonu, a Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka z Aną de Armas nie zbliżyła się nawet do box office'owego wyniku filmów z głównej serii.
Czy to oznacza koniec prób stworzenia czegoś nowego w tym świecie? Bynajmniej.
Nieczysta gra - recenzja filmu
Variety przygotowało artykuł o scenarzystach i scenarzystkach, na których produkcje warto zwrócić uwagę w 2025 roku. Pojawiło się tam nazwisko Austina Everetta, który wedle ich informacji napisał scenariusz do nowego spin-offu w świecie Johna Wicka. Został on opisany jako: "western samurajski". Everett sam przyznał, że to na razie jedyne, co może powiedzieć na temat produkcji. Nie wiadomo, czy otrzymała już zielone światło czy jeszcze nie. Trudno też powiedzieć o czym dokładnie miałaby opowiedzieć.
A Wam się podoba ten krótki opis?
John Wick - ranking najpotężniejszych postaci
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
02
paź
Uprowadzona dziewczyna
03
paź
Skarbek
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1946, kończy 79 lat