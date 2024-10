Czy John Wick 5 może powstać? Chad Stahelski to rozważał

fot. 87Eleven // Entertainment Lionsgate

Reklama

Zakończenie filmu John Wick 4 zaskoczyło fanów, a jeszcze większą niespodzianką były informacje o potencjalnym powrocie Keanu Reevesa do tytułowej roli i kontynuowaniu serii. Z okazji dziesięciolecia franczyzy, Chad Stahelski miał okazję porozmawiać z portalem The Hollywood Reporter. Oczywiście nie mógł uniknąć pytania odnośnie zakończenia 4. części oraz możliwości powstania kolejnej.

John Wick 5 ma szansę powstać?

Zdaniem Stahelskiego istnieje taka możliwość pod względem budżetu oraz kreatywności. Rzecz w tym, że nie jest to takie proste - przez ostatnie trzy lata zespół miał już trzy bądź cztery pomysły na Johna Wicka 5.

- Było kilka różnych sposobów na rozgryzienie fabuły, ale to dla mnie prawie jak ćwiczenie umysłowe. W naszej branży zawsze słyszycie o "aktywnym rozwoju" - i owszem, tak jest, jeśli macie na myśli moje siedzenie i gadanie z Keanu albo pisanie z Mike'm Finchem bądź moim partnerem Alexem. Spisujemy rzeczy i wymyślamy świetne sekwencje, co jest doskonałym ćwiczeniem, z którego czerpiemy pomysły i je wykorzystujemy.

Lionsgate

Natomiast twórca zaznaczył, że żaden z tych pomysłów nie byłby kontynuacją fabuły znanej z 4. części o Johnie Wicku. Jednocześnie zarówno Stahelski, jak i Keanu, nie są w pełni przekonani do żadnej koncepcji, która do tej pory powstała.

- Jeśli chodzi o Johna Wicka 4, osiągnęliśmy szczyt. Przynajmniej ja. To mój punkt kulminacyjny. Zakończyliśmy to. To jest pełna historia. Oglądając to teraz, jestem z niej bardzo zadowolony, ale nie zamierzamy jej przegonić. Nie będziemy do niej niczego dodawać. To ma być zupełnie inna fabuła.

John Wick 4 - gdzie obejrzeć?

John Wick 4 - film dostępny w ofercie abonamentowej Prime Video oraz Canal+. Można go również wypożyczyć na Playerze, TVP VOD i Polsat Box Go.

Zobacz także:

John Wick - ranking najpotężniejszych postaci