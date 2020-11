Johnny Depp przegrał sprawę z dziennikiem The Sun o zniesławienie

Źródło: fot. 20th Century Fox

Brytyjski sąd wydał niekorzystny dla Johnny'ego Deppa wyrok w sprawie o zniesławienie, którą gwiazdor Hollywood wytoczył tabloidowi The Sun. Sąd stwierdził, że dziennik miał prawo użyć w swoim artykule wyrażenia "wife beater" (człowiek stosujący przemoc wobec swojej żony) w stosunku do aktora. Miało to miejsce w jednym z tekstów tabloidu z 2018 roku dotyczącego związku Deppa z jego byłą już małżonką Amber Heard.

129-stronicowy dokument sądowy jasno stwierdza, że ​​„pan Depp napadł na panią Heard” w odniesieniu do licznych zarzutów przemocy domowej, które zostały przedstawione podczas procesu, stwierdzając, że „zdecydowana większość” została udowodniona. Werdykt stwierdza również, że nie akceptuje określenia Heard jako „gold digger”, co w mowie potocznej oznacza kobietę wykorzystującą swojego partnera dla pieniędzy.

fot. Disney