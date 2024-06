Johnny Depp zdradził, kto prawie dostał rolę Edwarda Nożycorękiego. To wielka gwiazda kina akcji!

fot. 20th Century Fox

Johnny Depp to gwiazda światowego formatu, która nie jest pozbawiona problemów i rys na wizerunku, ale nadal ikoniczna w świecie kina. Wiele osób pamięta go z roli kapitana Jacka Sparrowa, ale warto pamiętać, że swój wielki przełom miał przy Edwardzie Nożycorękim w reżyserii Tima Burtona. Aktor wypowiedział się o tym z okazji premiery serialu dokumentalnego na temat reżysera, który stworzyła Tara Wood.

Film z 1990 rozpoczął okres wieloletniej współpracy Deppa i Burtona, ale było o mały włos, aby do tego nie doszło. Aktor zdradził, że o rolę Edwarda ubiegał się również Tom Hanks, Michael Jackson oraz Tom Cruise, który niemal tę rolę dostał.

Johnny Depp o angażu do Edwarda Nożycorękiego

Johnny Depp był wówczas aktorem mniejszego kalibru, który zasłynął głównie z 21 Jump Street. Sam przyznał, że "robił wszystko, żeby ktoś go zwolnił." Bardzo zależało mu na roli w filmie Burtona, ale kiedy dowiedział się o zainteresowaniu gwiazd Hollywood, stracił wszystkie nadzieje:

"Nigdy mnie nie obsadzi, gdy całe Hollywood ściga się o tę rolę." [...] Zadzwoniłem do swojej agentki po przeczytaniu scenariusza i powiedziałem: "Proszę, anuluj spotkanie. Nie pójdę tam." Na co odpowiedziała: "Poje**** cię?" To było dziwne, bo zawsze masz w głowie tego łajdaka, który ci mówi: "Daj spokój, stary. Jesteś aktorem telewizyjnym." Bo wtedy było tak, że było się albo jednym albo drugim.

Depp jednak udał się na spotkanie, które poskutkowało obsadzeniem go w ikonicznej już roli i rozpoczęciem wieloletniej współpracy z Timem Burtonem.