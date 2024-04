Johnny Depp krytykuje wielkie studia filmowe i napompowane budżety. "To gloryfikowani księgowi..."

Fot. Materiały prasowe

Johnny Depp to aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. W swojej karierze miał równie wiele znakomitych ról, co i osobistych kontrowersji. Jego konflikt z byłą żoną, ale też sposób w jaki uważa, że został potraktowany przez Hollywood sprawił, że aktor przestał trzymać język za zębami i otwarcie zaczął krytykować działania wielkich studiów filmowych za ich praktyki. Praca na planie takowych nie jest mu obca, bo przecież wystąpił we wszystkich dotychczasowych częściach Piratów z Karaibów.

Johnny Depp krytykuje wielkie studia filmowe i napompowane budżety

Johnny Depp stwierdził, że:

Przez większość lat wędrowałem wśród ludzi i rozmawiałem z nimi bez celu. Oni ciągle chcą tego samego. Nie chcą być karmieni błotem. Są szczęśliwi, kiedy doświadczają czegoś nowego lub innego. Dlatego zawsze jako aktor odczuwałem odpowiedzialność. Kiedy przechodzisz przez bramę za każdym razem, kładziesz na szalę tyle samo, co inni.

Co zaś powiedział o wielkich studiach filmowych?

Wiedzą, że da się ich łatwo pozbyć. To gloryfikowani księgowi, którzy mają możliwość naciśnięcia zielonego przycisku i stworzenia filmu. Ale kiedy już go naciskają, to wydają mnóstwo pieniędzy. Budżety tych filmów są absurdalne. Na przykład komedia romantyczna z dwiema popularnymi osobami. Ludzie, prawdziwi ludzie, mają już tego dość.