Joker 2 ma absurdalnie wysoki budżet. Prognozy box office ciągle spadają

fot. Warner Bros.

Reklama

Joker 2 już w kinach, ale nie wygląda to dobrze dla Warner Bros. Film zbiera bardzo negatywne opinie, a wielu widzów wychodzi z kina w trakcie seansu. Dziennikarze komentujący w mediach społecznościowych wskazują, że to efekt ukrycia faktu, że produkcja jest musicalem. Gdy widzowie to odkrywają, są niezadowoleni.

Prognozy mówią o otwarciu na poziomie 70 mln dolarów w Ameryce Północnej, ale niewykluczone, że wynik będzie niższy. Na rynkach międzynarodowych przewiduje się otwarcie rzędu 80-85 mln dolarów. Według najnowszych doniesień, przedsprzedaż biletów na Jokera 2 jest gorsza niż na Marvels czy Flasha.

Budżet Jokera 2

Maksymalne szacunkowe globalne otwarcie wynoszące 155 mln dolarów, znacznie gorsze od wyniku pierwszej części, nie napawa optymizmem. Zwłaszcza że, według już potwierdzonych informacji, budżet filmu wynosi 200 mln dolarów. Spora część tej kwoty miała zostać przeznaczona na gażę Lady Gagi, której obecność miała przyciągnąć do kin kobiecą widownię. Dokładne wynagrodzenie piosenkarki nie zostało jednak ujawnione.

Zainteresowanie filmem jest znacznie mniejsze niż w przypadku Jokera. Nie jest to tylko kwestia negatywnych opinii wynikających z odkrycia, że film jest musicalem, ale również ogólnego spadku zainteresowania filmami opartymi na komiksach DC. Widzowie są coraz bardziej zniechęceni do tych produkcji po serii klap, które zbierały złe opinie. Dla wielu z nich Joker nie potrzebował kontynuacji.

Negatywne recenzje krytyków również odgrywają istotną rolę. Obecnie film ma na Rotten Tomatoes jedynie 39% pozytywnych opinii, ze średnią oceną 5,2/10. Widzowie oceniają go równie nisko, przyznając zaledwie 38% pozytywnych opinii i średnią ocen 2,6/5. Niskie oceny widzów zawsze przekładają się na wysokie spadki frekwencji w kinach.

Zobacz także:

Joker 2 - klip

Do sieci trafił pierwszy klip pokazujący muzyczny fragment filmu.