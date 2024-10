Joker 2 to coś pomiędzy majstersztykiem a kompletną klapą. Oto sprzeczne opinie widzów

Warner Bros.

Osoby, które wystawiły jedną gwiazdkę bądź równie niską ocenę, głównie narzekają na to, że sequel jest musicalem. Ich zdaniem film nie spodoba się ludziom, którzy są fanami pierwszej części, ponieważ nie jest do niej w żaden sposób podobny. Niektórzy narzekają także na wolne tempo i nazywają sequel Jokera nudnym. Złość wywołał także kontrowersyjny finał. Co ciekawe jednak, wiele negatywnych recenzji wciąż chwali aktorstwo Joaquina Phoenixa.

Osobom, które wystawiły pięć gwiazdek bądź równie wysoką ocenę, podobały się występy aktorskie Joaquina Phoenixa i Lady Gagi, a także piękna stronę wizualną i oryginalny pomysł. Wiele osób pochwaliło twórców za to, że byli gotowi ponieść ryzyko i spróbować czegoś nowego. Część z nich uważa, że ludzie, którzy narzekają na sequel, pragnęli czegoś przewidywalnego i banalnego, więc zawiedli się na Folie À Deux. Niektórzy przyznają jednak, że wolny start może wiele osób zniechęcić. To pokrywałoby się z krytyką, że film ma wolne tempo.

Wygląda więc na to, że nie warto iść na Joker: Folie À Deux, jeśli nie lubicie musicali i śpiewania w filmach, ponieważ w sequelu na pewno nie brakuje piosenek. Musicie być także gotowi na to, że twórcy podjęli ryzyko i zrobili coś zupełnie nowego, więc nie będzie to ten sam klimat, co w przypadku jedynki. Jeśli jednak te dwie kwestie wam nie przeszkadzają, prawdopodobnie warto pójść do kina i przekonać się na własnej skórze, co tym razem wymyślił Todd Phillips.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko fani są podzieleni. Joker: Folie À Deux ma aktualnie 49% pozytywnych opinii profesjonalnych krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. 39 osób uznało go za "świeżego", a 40 "zgniłego". Średnia ocena wynosi na ten moment 5.70 na 10.