Joker 2 - geniusz i wariat Joaquin Phoenix. Najpierw darł scenariusz, później zapraszał do przyczepy

Warner Bros.

Reklama

Wygląda na to, że Joker 2 koniec końców uzyska certyfikat świeżości w serwisie Rotten Tomatoes. Po spłynięciu kolejnych recenzji procent tych pozytywnych zatrzymał się na poziomie 61% (zliczono 44 teksty; średnia pozostała bez zmian - 6,4/10). Tymczasem do sieci trafiają kolejne informacje na temat procesu powstawania filmu - pochodzą one z konferencji prasowych przeprowadzonych w trakcie Festiwalu w Wenecji, jak i udzielanych na Lido wywiadów.

I tak reżyser Todd Phillips ujawnił, że Joaquin Phoenix - w swoim stylu, to nie jego pierwsze tego typu zachowanie - miał kilkukrotnie podrzeć scenariusz, by później zachęcać do poprawiania jego pierwotnej wersji. Jak wyjawia twórca:

Bardzo często spotykaliśmy się w przyczepie Joaquina i po prostu rozrywaliśmy scenariusz na strzępy, a później zaczynaliśmy wszystko od nowa. To był naprawdę fajny, niezwykle wyzwalający proces.

Phillips dodał:

W mojej ocenie Joaquin jest trochę jak tunel na końcu światła, nie odwrotnie. Myślisz sobie: "No dobra, ta scena działa, nakręćmy ją". A Joaquin mówi: "Nie, nie, nie! Po prostu spotkajmy się szybko w mojej przyczepie" - trzy godziny później kończysz, przepisując scenariusz na serwetce.

Joaquin Phoenix - najlepsze filmy z udziałem aktora

20. Powrót do raju (1998)

Zobacz także:

Joker: Folie a deux wejdzie na ekrany polskich kin 4 października.