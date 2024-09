Joker: Folie à deux - są pierwsze opinie! Jedni: "Film roku!", drudzy: "Ogromne rozczarowanie"

Warner Bros.

Pierwsze opinie na temat filmu Joker: Folie a deux krążą już w sieci - dziś rano na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji odbyła się światowa premiera produkcji. Wstępne reakcje krytyków i zwykłych widzów przypominają zjawisko, z którym mieliśmy do czynienia po weneckim debiucie pierwszej części z 2019 roku, kiedy to Joker zdobył Złotego Lwa, by później zostać zlinczowanym przez nie tak znowu małą grupę recenzentów.

Innymi słowy: opinie na temat Jokera 2 są mieszane w największym możliwym stopniu. Niektórzy z odbiorców są zachwyceni, pisząc o "filmie roku" czy "fantastycznych" występach Joaquina Phoenixa i Lady Gagi. Są jednak również głosy o "ogromnym rozczarowaniu" i "kompletnym braku emocji". Oto fragmenty rzeczonych reakcji:

JoBlo

Co za dzieło! Co za historia! Co za piękno! Co za film! Joaquin Phoenix i Lady Gaga dali czadu. Todd Phillips po raz kolejny udowodnił, że jest najlepszym z najlepszych. Ten film zasługuje na wszystko. Co więcej mogę dodać niż to, że to film roku?

Ruben Nepales

Joker: Folie à deux jako musical? To naprawdę niesamowicie działa! Joaquin Phoenix jest wspaniały jako śpiewający Joker w tym ryzykownym projekcie Todda Phillipsa, który okazał się zupełnie opłacalny. To głównie dzięki obsadzie, w tym Lady Gadze, a także poprzez często ironiczny, doskonały wybór piosenek. Kto by pomyślał?

Lorenzo Ciorcalo

Ten film rozwija uniwersum w sposób, którego zupełnie się nie spodziewałeś. Wszystko kręci się wokół finału - spokojnie na niego poczekaj. Potrzebuję trzeciej części! Lady Gaga gra postać drugoplanową, nie główną. Ale jej postać jest bezgranicznie prawdziwa.

Opinie użytkowników serwisu Letterboxd

Przekaz filmu jest dojmujący i druzgocący, ale brakuje tu przemocy. Cała ta historia wydaje się zaadresowana do tych, którzy pierwszą część brali za pochwałę przemocy.

Aspekt muzyczny wydaje się być tanią sztuczką i na dłuższą metę zaczyna męczyć.

Zawiły bałagan, który stara się być wszystkim jednocześnie, by ostatecznie okazać się pusty.

Ogromne rozczarowanie.

