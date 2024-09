Joker 2 - pierwsze recenzje są jak déjà vu. Takiego werdyktu (nie) można się było spodziewać

Warner Bros.

Recenzje filmu Joker 2 trafiły już do sieci - przypomnijmy, że wczoraj na Festiwalu w Wenecji odbył się uroczysty, premierowy pokaz produkcji w reżyserii Todda Phillipsa. Pierwsze oceny są tak mieszane, jak tylko się da: część krytyków wychwala dzieło pod niebiosa (choć nie tak mocno, jak w przypadku pierwszej części), inni z kolei rozprawiają się z nim w naprawdę brutalny sposób. W momencie powstawania tego tekstu Folie à Deux w serwisie Rotten Tomatoes zebrało 59% pozytywnych recenzji (średnia 6,4/10 na podstawie 41 opinii), z kolei na portalu Metacritic posiada wskaźnik Metascore na poziomie 54/100 (zliczono 23 teksty).

Cała sytuacja przypomina tę sprzed 5 lat, gdy recenzenci wyjątkowo podzielili się po premierze Jokera.

Wielu krytyków dochodzi do wniosku, że Joker 2 to w rzeczywistości trzy filmy w jednym: musical, dramat więzienny i dramat sądowy. Połączenie tych gatunków sprawia, że sama fabuła ma być "nierówna", a narracja z tego samego powodu "kuleć". Akcja z kolei jest "bardziej zbudowana na samym pomyśle, niż na solidnych fundamentach". Niektórzy autorzy opinii wskazują na "brak emocji", niewykorzystanie aktorskiego potencjału Lady Gagi w roli Harley Quinn czy to, że "Arthur Fleck przestał być interesującą postacią".

Są jednak również zupełnie odmienne w wydźwięku głosy. Oto fragmenty przykładowych recenzji:

NME

Twórcy dostarczyli ostatnią rzecz, jakiej ktokolwiek mógł się spodziewać: społecznie odpowiedzialny film o Jokerze, który znajduje intrygujący sposób na pokazanie - zarówno na ekranie, jak i poza nim - konsekwencji pierwszej części. W dodatku fani Jokera nie powinni zbyt mocno płakać. Zostawiono przecież otwarte drzwi jeśli chodzi o realizację trzeciej części.

The Independent

Występ Joaquina Phoenixa jest naprawdę mocny i poruszający. Jego geniusz polega na sprawieniu, że nie możemy nie troszczyć się i chcieć pomóc Arthurowi, pomimo jego dziwacznych potrzeb i szaleństwa. Nawet w tych najbardziej tragicznych i brutalnych scenach jesteśmy świadomi, że pod szatami wojennymi tej postaci kryje się mały i bezbronny człowiek.

The Telegraph

Jako powtórzenie pewnych wniosków - nawet jeśli przeprowadzone w sposób wywrotowy - Folie à Deux nie może dorównać pierwszej części pod względem wpływu, jaki wywarła ona na całym świecie. Ale z pewnością dorównuje jej w aspekcie budowania napięcia, który sam w sobie jest jak beczka prochu: to film, który w każdej chwili może wybuchnąć i sprawić, że staniemy w płomieniach.

The Wrap

Najbardziej imponujące w tym filmie jest to, jak Phillips podważa swój pierwszy, warty miliard dolarów przebój. Spogląda do swojego wnętrza, podobnie jak Arthur. Miejmy nadzieję, że widzowie też to zrobią i choć przez chwilę zastanowią się, dlaczego tak bardzo zależy im na Arthurze Flecku.

Empire

To słodki i uwodzicielski romans muzyczny - taki, jaki tylko można ukazać przy odniesieniu go do dwojga psychopatycznych morderców. Podejście twórców nie przypadnie do gustu wszystkim fanom komiksów, ale każdy może znaleźć tu dziwną w wydźwięku, przepełnioną nutami tragedii nadzieję.

The Playlist

Reżyser absolutnie nie jest subtelny w nawiązaniach do kontrowersji, jakie wzbudziła pierwsza część.

The Hollywood Reporter

Jak na film trwający grubo ponad 2 godziny, wydaje się on posiadać słabą, momentami zwyczajnie nudną narrację. Niektórzy na pewno będą narzekać, że Lady Gaga jest w tej produkcji karygodnie wręcz niewykorzystana na poziomie aktorskim.

Variety

Ambitna, ale i skandalicznie powierzchowna, przesadnie ostrożna kontynuacja.

IGN

Pomimo najlepszych starań Joaquina Phoenixa, Lady Gagi i pierwszej godziny, której akcja rozgrywa się w Azylu Arkham, Joker 2 marnuje swój potencjał w każdej możliwej materii: jako musical, dramat sądowy i sequel, który nie ma zupełnie nic sensownego do dodania do pierwszego filmu.

Indiewire

Reżyserowi trudno znaleźć właściwy kształt swojej opowieści, gdy za szablon nie służy mu już któryś z klasyków Scorsese.

The Times

Phillips zapowiadał, że to nie będzie kontynuacja pierwszej części, ale najwyraźniej zmienił zdanie i w efekcie powstał musical, który de facto jest pochodną filmu sprzed 5 lat.

Vanity Fair

Dzieje się tu niewiele, co siłą rzeczy sprowadza film do hermetycznego w odbiorze dramatu psychologicznego. A ten jest zaskakująco nudny, bezsensowny, schematyczny i wydaje się lekceważyć potencjalnych widzów.

Czy Joker 3 powstanie? Jednoznaczna odpowiedź

Na samym Festiwalu w Wenecji Joker 2 został przyjęty blisko 12-minutową owacją na stojąco (na Lido nie jest to ewenement). Po pokazie Phillips, Phoenix i Lady Gaga wzięli udział w konferencji prasowej. Reżyser dał jasno do zrozumienia, że nie stworzy Jokera 3, bo "historia Arthura Flecka została już w pełni opowiedziana". Wtórował mu odtwórca głównej roli, który przyznał, że nie chciałby w przyszłości zmagać się raz jeszcze z fizycznymi restrykcjami siejącymi spustoszenie w jego ciele. Jak ujął to zdobywca Oscara:

Nie będę wdawał się w szczegóły mojej diety, ponieważ myślę, że nikt nie chce o tym słuchać. Ale tym razem to było bardziej skomplikowane, ponieważ mieliśmy dodatkowo wiele prób tanecznych. Choć było to trudniejsze, wydawało się bezpieczne. Mam jednak 49 lat, prawdopodobnie nie mogę tego zrobić ponownie. To więc prawdopodobnie koniec jeśli chodzi o mnie.

Zobaczcie również nowy, IMAX-owy plakat produkcji:

Joker 2 zadebiutuje w polskich kinach 4 października.